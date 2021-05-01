DOGE FLASH! A COLOGNO MONZESE SERPEGGIA UNA NOTIZIA-BOMBA: MICHELONE SANTORO, CHE MERCOLEDI' SI SIEDERA' SULLE POLTRONE DI BRUNO VESPA, DOMANI SERA POTREBBE ESSERE OSPITE DI ANTONIO RICCI NELLA PARTE FINALE DI "STRISCIA". PER PROMUOVERE IL SUO LIBRO "MICHELE CHI?" E' PRONTO A INFILARSI ANCHE NELLA TANA DEL SUO VECCHIO "NEMICO" BERLUSCONI...

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antonio ricci 4 antonio ricci 4 silvio berlusconi con pier silvio silvio berlusconi con pier silvio michele santoro michele santoro

 

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DAVIGO CONTRO TUTTI - SCARICATO DAGLI EX COLLEGHI DEL CSM, MESSO NELL’ANGOLO DAL COLLLE E DALLE TRE PROCURE PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA (ROMA, MILANO, PERUGIA), DAVIGO NON ARRETRA: “CHE COSA AVREBBE DOVUTO FARE STORARI, CHIEDERE A GRECO DI AUTODENUNCIARSI AL CSM?” - E SFIDA I POLITICI “A CONVOCARMI, COSÌ LI METTO TUTTI A POSTO” - QUANTO ALLLA SUA EX SEGRETARIA CHE HA MANDATO IN GIRO I VERBALI IN FORMA ANONIMA, DAVIGO LIQUIDA I SOSPETTI CON UNA BATTUTA: “CERTO SE L’AVESSI FATTO IO NON L’AVREBBERO MAI SCOPERTO”

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“RAGAZZI, IL SESSO NON È IL PORNO” – PAROLA DI ROCCO SIFFREDI: “I FILM HARD DESTABILIZZANO I GIOVANI. GUARDANDO DONNE INSAZIABILI CHE HANNO RAPPORTI INFINITI, I MASCHI PENSANO CHE LE RAGAZZE SIANO COSÌ E VANNO IN ANSIA DA PRESTAZIONE. LE RAGAZZINE SI SPACCIANO PER SUPERESPERTE O SI DEPRIMONO PERCHÉ NON HANNO UN SENO O UN CULO DA PORNOSTAR” – “I MASCHI? PIÙ FRAGILI. SUL SET VEDO GIOVANISSIME SUPERAGGRESSIVE, PRONTE A SCENE FORTI DI “ROUGH SEX”. E POI C’È UN ESERCITO DI ATTORI IMPOTENTI, CHE USANO PILLOLE E…”

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