CELLE IN RIVOLTA – CAOS IN ECUADOR DOVE SONO ESPLOSI DEI DISORDINI IN QUATTRO PENITENZIARI DEL PAESE: 50 DETENUTI HANNO PERSO LA VITA MENTRE GLI AGENTI DI POLIZIA STANNO CERCANDO DI RIPRISTINARE L’ORDINE - PER IL MINISTRO DELL'INTERNO, PATRICIO PAZMIÑO, SI TRATTA DI “UN'AZIONE CONCERTATA DA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI PER GENERARE VIOLENZA NELLE CARCERI…” - VIDEO