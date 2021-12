DOMENICA A-MARA – SALTA LA PUNTATA SPECIALE DI “DOMENICA IN” DI SANTO STEFANO A CAUSA DELLA POSITIVITA' AL COVID DI UN MEMBRO NELLO STAFF: LA PERSONA CONTAGIATA AVEVA PARTECIPATO ALLE PROVE DI GIOVEDÌ E SI È PREFERITO LASCIARE TUTTI A CASA – PARE CHE MARA VENIER…

Cambio di programma all’ultimo momento nel palinsesto di Rai 1 di domenica 26 dicembre. A causa di un membro dello staff positivo al Covid, è saltata la diretta della puntata speciale di Domenica In di Santo Stefano. La persona risultata contagiata aveva presenziato alle prove di giovedì, per questo, per motivi di sicurezza si è preferito annullare la messa in onda. Mara Venier non ha avuto contatti dal momento che non era presente alle prove e sul suo profilo Instagram ha annunciato la notizia.

Da programma, quella di oggi sarebbe dovuta essere una puntata speciale di Domenica In con Il Volo, Stefano De Martino e alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Al posto della trasmissione andrà invece in onda un “best of” con gli spezzoni dei momenti cult di questa edizione, preceduto dall’intervista già registrata ai tre tenori de Il Volo.

A partire dalle 14.00, dunque, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di un ampio spazio nel quale ripercorreranno le tappe più significative della loro carriera, oltre ad esibirsi con alcune canzoni tratte dall’album “Il Volo Sings Morricone”. Poi, il meglio delle puntate precedenti, tra cui le i momenti con Carlo Verdone e Zucchero.

