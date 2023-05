DOPO L'ERA DI FAZIO IN RAI SI CHIUDE QUELLA DELLA D’URSO IN MEDIASET? – LA CONDUTTRICE AVREBBE RIFIUTATO UNA PROPOSTA DI CONTRATTO BIENNALE AVANZATA DAL BISCIONE – CHE FARÀ BARBARELLA NELLA PROSSIMA STAGIONE? RESTA ANCORA APERTA LA PISTA CHE PORTA ALLA GIURIA DI “BALLANDO CON LE STELLE”, MA LA 65ENNE POTREBBE DIRE ADDIO ALLA TV GENERALISTA PER SBARCARE SU UNA PIATTAFORMA STREAMING…

Estratto dell'articolo di www.tvblog.it

Si è chiusa l’era di Fabio Fazio in Rai e sta per chiudersi un’altra era, quella di Barbara D’Urso a Mediaset. C’è anche un altro, chiamiamolo cosi, gemellaggio fra i due celebri conduttori televisivi. Entrambi, secondo indiscrezioni di un certo peso, avrebbero ricevuto un’offerta di rinnovo dalle rispettive aziende, ma in entrambi i casi la cosa non ha avuto esito positivo.

Il primo con tutto l’iter da “tempesta perfetta” che abbiamo avuto modo di raccontarvi. La seconda che avrebbe deciso di non accettare un’offerta di contratto biennale da parte della sua azienda.

Barbara D’Urso lascerà cosi Mediaset dopo qualche decennio di permanenza, attraversando praticamente tutte le fasce dei palinsesti dell’azienda di Cologno Monzese. Dall’eredità del Grande fratello presa da Daria Bignardi nel 2003, passando per La fattoria, Lo show dei record, Reality circus, Un due tre stalla. Poi i programmi del day time, vera roccaforte della sua presenza televisiva su Canale 5. Da Mattino 5 a Pomeriggio 5, da Domenica live fino allo spin off Live non è la D’Urso.

Ma di certo il suo esordio è come annunciatrice nella neonata Telemilano canale 58, la prima televisione di Silvio Berlusconi, fondatore di Fininvest e di Mediaset. Barbara D’Urso poi nei primi anni Ottanta è diventata celebre grazie alla Rai, dove ha lavorato come valletta di Pippo Baudo a Domenica in. Poi sono arrivate le conduzioni di Un disco per l’estate e dei programmi per ragazzi Fresco fresco e Forte fortissimo tv top. Prima di tornare a Canale 5 la ricordiamo alla conduzione dei programmi di Michele Guardì su Rai2, ovvero Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia.

Che ne sarà dunque di Barbara D’Urso per la prossima stagione? Dopo il no a Mediaset, restano in ballo le proposte cui avevamo accennato anche da queste colonne, fra le altre la giuria di Ballando con le stelle.

Ma la vera destinazione prossima ventura di Barbara D’Urso pare essere lontana dalla vecchia e cara televisione generalista. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, e in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi.

Addio dunque di Barbara D’Urso alla televisione generalista? Si getterà a capofitto in un nuovo impegno su di una piattaforma streaming? Che tipo di impegno sarà? Tutte domande a cui presto si troverà una risposta.

