arisa 5

Lucia Resta per www.gazzetta.it

È stata per anni la paladina della body positivity, non si è mai fatta problemi a far vedere i rotoletti sulla pancia o le smagliature sul seno, ma oggi Arisa è completamente cambiata e in meno di un anno ha perso molti chili, è diventata molto tonica e atletica. L'ultima foto che ha pubblicato, un nudo quasi integrale, ha innescato non poche polemiche.

L'hanno accusata di aver fatto ricorso a Photoshop, ma lei ha postato la foto originale e anche lì è praticamente perfetta. Sono spariti i rotoletti che esibiva felice nell'estate 2021. Come ha fatto a trovare una forma strepitosa in così poco tempo?

Durante una puntata di Amici su Canale 5 le è stato chiesto esplicitamente come ha fatto a dimagrire così e Arisa ha risposto solo che è stato merito di "Ballando", riferendosi ovviamente alla trasmissione Rai Ballando con le Stelle che nel 2021 ha vinto in coppia con il ballerino Vito Coppola, con il quale avrebbe avuto anche un flirt.

arisa

Quello che è certo è che grazie alla danza Arisa ha preso ancora più consapevolezza del suo corpo, ha iniziato ad avere più voglia di muoversi e di essere e sentirsi sexy. Adesso Arisa è molto, molto lontana dai tempi di Sincerità.

Arisa non vuole parlare di dieta. Quando si fa accenno alla sua evidente trasformazione lei preferisce usare metafore. In un post su Instagram ha scritto una "ricetta": "La mia felicità (Tempo di preparazione 39 anni). Ingredienti: 60g di me, 50g di te da mescolare insieme a tutte le persone che amiamo e che ci amano davvero insieme, in buona salute, cantando. Tempo di cottura: (già cotta da un pezzo). C’est très fácile... BUON APPETITO A TUTTI". Il tempo di preparazione è un riferimento alla sua età: il 20 agosto Arisa compirà 40 anni.

arisa

Dalle foto che ha pubblicato, spesso con pochi vestiti o completamente senza veli, è evidente che Arisa ha perso qualche taglia, anche il seno appare meno prosperoso di un anno fa. Quello che più conta è che sia felice e che ami il suo corpo. Le polemiche, purtroppo, erano inevitabili, perché il corpo delle donne è sempre sotto la lente d'ingrandimento e quello di Arisa, forse lo è anche di più...

Ma lei ha risposto per le rime: "Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua pu**ana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda e maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo".

Proprio perché è sempre stata un'icona della body positivity, vedere Arisa dimagrita così tanto è stata una sorpresa per molti. Ma in fondo essere positivi riguardo il proprio corpo vuol dire amarlo in qualsiasi forma. Lei ha dimostrato in passato di non avere alcuna paura a mostrarsi con qualche chilo in più, così come adesso è orgogliosa di far vedere il frutto della sua maggiore consapevolezza come donna e, anche se non lo ammette, anche di qualche sacrificio a tavola e in palestra. Per quanto il ballo sia un ottimo modo per stare in movimento, per essere così tonici e con i chili ben distribuiti serve anche altro e forse, prima o poi, Arisa svelerà i suoi segreti.

arisa 2 arisa 1 arisa 10 arisa 12 la controrisposta di arisa a dagospia arisa 11 arisa 4 arisa arisa 13 arisa 14 arisa 2 arisa 6 arisa 7 arisa 8 arisa 9 arisa arisa arisa arisa su instagram arisa mostra le tette su instagram 1 arisa arisa 1 arisa fa vedere le tette nella controrisposta a dagospia arisa 2 la controrisposta di arisa a dagospia 1 arisa 1 arisa arisa 1 arisa sexy su instagram 2 arisa ARISA ARISA arisa 2 arisa 1 arisa e vito coppola ballando con le stelle 9 arisa e vito coppola ballando con le stelle 8 arisa 11 arisa arisa a ballando con le stelle. 1 arisa vince ballando con le stelle arisa vince ballando con le stelle arisa sexy su instagram 1 arisa sexy su instagram 3 arisa arisa sexy su instagram 4 arisa malika ayane 2 rocco siffredi e arisa 4 rocco siffredi e arisa 5 arisa vito coppola juventus inter arisa arisa 1 arisa 3