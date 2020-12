Da Grazia

«Credo molto nella lotta delle calciatrici italiane per diventare professioniste. Ma le ammiro anche da un punto di vista sociale: le considero delle rivoluzionarie pacifiche», così Cristiana Capotondi, oggi anche capo delegazione della Nazionale Femminile, in un'intervista a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli.

«Stanno imponendo un'immagine di donna che mi piace molto, svincolata dalla sensualità e dall’avvenenza: usano il corpo per giocare e lo fanno grazie alla loro determinazione, che nasce dalla loro volontà di realizzare un sogno. Hanno fatto fatica ad arrivare dove sono. Avvicinarsi al calcio da bambine, giocare talvolta con i maschi, essere sempre prese in giro, le ha costrette ad affrontare momenti difficili che le ha rese intelligenti e forti», sostiene l'attrice, protagonista del film tv Chiara Lubich. L’amore vince tutto, in onda il 3 gennaio.

E sulle quote rosa, aggiunge: «Sono un'opportunità, ma a lungo termine possono essere controproducenti. Nella nostra società non ci sono dubbi sul valore delle donne, ma le donne devono prendersi quegli spazi che sono sempre stati tradizionalmente più maschili, come lo sport o le materie scientifiche: hanno gli strumenti per farlo. Perché la “proteina della femminilità”, cioè l'accoglienza, l'ascolto, la capacità di pacificazione, sono utili in ogni ambito. Accade anche nella politica e non mi ha stupito che durante la pandemia i Paesi guidati da leader donne abbiano reagito meglio all’emergenza».

Capotondi è anche tesoriere dell’associazione Unita, che riunisce ormai mille attrici e attori con l'obiettivo di trovare soluzioni per la categoria dello spettacolo, uno dei settori più sofferenti in questa pandemia. «Dialogando con le istituzioni e il ministro dei Beni e delle attività culturali Dario Franceschini, abbiamo raggiunto già un traguardo importante: il fondo ristori di 20 milioni per la nostra categoria e le maestranze».

Sul compagno Andrea Pezzi, ex conduttore televisivo, oggi imprenditore digitale, dice : «È l'uomo che mi dà pace, è la persona giusta. Con il passare del tempo, se ognuno è fan dell’altro, il rapporto non può che migliorare», conclude Cristiana Capotondi nell'intervista a Grazia di questa settimana.

