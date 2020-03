DOPO AVER SUBITO LE AGGRESSIONI DELL'ERINNI ANTONELLA ELIA, LA MARINI DICHIARA GUERRA A UN NEMICO BEN PIU' SERIO: IL CORONAVIRUS! LA SHOWGIRL STELLARE HA LASCIATO L'ISOLAMENTO FORZATO DEL ''GF VIP'' PER PASSARE ALL'ISOLAMENTO FORZATO DEL DIVANO DI CASA, DAL QUALE HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER AIUTARE GLI OPERATORI SANITARI IN PRIMA LINEA CONTRO L'EPIDEMIA (VIDEO)

La Stellare Valeria Marini è stata una delle indiscusse protagoniste di quest'ultima edizione del GF Vip. Solare e spumeggiante la sexy Valeria ha avuto un rapporto sereno e friccicarello con tutti i coinquilini. Tranne una: Antonella Elia. L'ex valletta de ''La ruota della fortuna'' infatti l'ha più volte attaccata duramente e provocata platealmente.

Ora Valeria è tornata nella sua bella casa romana e ad accoglierla il suo dolce e aitante fidanzato, il professionista cosentino Gianluigi Martino. Ma ora tutti gli sforzi della Marini si stanno concentrando sulla nobile causa di raccogliere i fondi per a salvare il nostro Paese da questa catastrofica emergenza sanitaria.

COMUNICATO STAMPA STELLARE:

Un gesto di solidarietà per donare sollievo. È questo l’obiettivo della raccolta fondi messa in campo dal Kiwanis International – Distretto Italia San Marino per fronteggiare la drammatica emergenza del contagio da Coronavirus.

Un’iniziativa benefica che vede la nota showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini in veste di testimonial.

Scegliendo di fare una donazione al numero di conto corrente IT 69 W 08887 42690 000000 504814, indicando come causale ‘EMERGENZA CORONAVIRUS - DONIAMO UN RESPIRO’ ognuno potrà scegliere di essere al fianco dei malati. Di chi oggi si trova a vivere momenti drammatici, ma anche dei tanti medici e infermieri che stanno salvando vite umane.

Insieme, decidendo di essere solidali, sarà possibile acquistare ventilatori polmonari per i reparti di terapia intensiva degli ospedali del Paese, ma anche presidi medici e, quindi, mascherine e tutto quello che, in base alle specifiche richieste, potrà consentire a medici e infermieri di poter continuare a salvare vite umane, garantendo loro la sicurezza a cui hanno diritto e che abbiamo il dovere di tutelare.

Il “grazie” del Governatore del Distretto Italia San Marino, Maura Magni, a Valeria Marini che ha deciso di sposare il progetto, così come a tutti i Kiwaniani già attivamente impegnati in questa emergenza.

“Essere isolati fisicamente, non ci impedisce di restare vicini con il cuore in questi giorni difficili che non avremmo mai voluto dover affrontare. Giorni in cui anche la nostra organizzazione è stata privata di persone autentiche che, nel corso della loro vita, hanno rappresentato l’esempio vivente di come i valori e i principi del Kiwanis si possano radicare nel profondo del nostro animo. Proprio ora, perciò, rimaniamo uniti più che mai. Continuando a interpretare un’organizzazione che incessantemente opera per il bene del mondo”. Il messaggio del Governatore Maura Magni per presentare il progetto.

Emblematica anche la voglia di sposare l’iniziativa benefica da parte di Valeria Marini, che, dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello, è tornata a una vita ‘normale’, che, purtroppo, di ‘normale’ ha ben poco.

“Solo oggi ho la giusta percezione di cosa realmente il Nostro Paese sta vivendo e, quello che sento è un dolore che non si può spiegare a parole. Oggi più che mai mi sento vicina a tutti i nostri medici, infermieri, volontari e a tutto il Sistema Sanitario Nazionale che sta dimostrando in modo concreto la grandezza e l'umanità della Nostra Italia. Sono impegnata, come tutti, a rispettare le regole e ad appellarmi a tutti i cittadini affinché siano diligenti nel farlo. Restiamo a casa per combattere uniti un nemico invisibile ma che ben conosciamo attraverso il dolore e la paura. Restiamo uniti nella fiducia che tutto andrà bene, ma anche e soprattutto nella solidarietà che gli Italiani hanno saputo sempre dimostrare. Io per prima ho scelto di farlo, decidendo di sposare il progetto di Kiwanis.

L’organizzazione internazionale sempre al fianco dei bambini e oggi in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il mio grazie va al Governatore Maura Magni con cui è stato bello sin da subito poter collaborare, ma anche a tutti i soci e a ogni singola persona che resterà al fianco di questa grande opera solidale. Restiamo vicini, non smettiamo di donare sollievo. Non smettiamo di donare un respiro”. Le parole di Valeria Marini nel suo messaggio all’insegna della solidarietà e della speranza.

