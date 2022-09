DOPO LA FALLIMENTARE CONDUZIONE APRILE-TELESE A IN ONDA SU LA7 TORNA LA COPPIA PARENZO-DE GREGORIO CON ASCOLTI SEMPRE BASSI E LA PROMESSA DI LIMITARE LE FACEZIE. EVIDENTEMENTE, A SEGUITO DI MOLTE PROTESTE DEI TELESPETTATORI, DALL'ALTO È ARRIVATO L'ORDINE DI LIMITARE I SIPARIETTI RIDANCIANI. SENZA CONTARE CHE I RETRO(S)CENA POLITICI DELLA COPPIA APRILE-TELESE ERANO FRA L'ALTRO SPESSO PALESEMENTE TRATTI DAI DAGOREPORT SENZA MAI CITARE ANCHE SOLO UNA VOLTA DAGOSPIA…

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 10 settembre 2022, in access prime time e prima serata, vedono il ritorno della coppia formata da Concita De Gregorio e David Parenzo al timone di In Onda su La7. Dopo un agosto all'insegna della gestione di Marianna Aprile e Luca Telese, che hanno segnato ascolti deludenti in controtendenza con la loro ridanciana conduzione, ecco che De Gregorio e Parenzo hanno aperto il programma con la promessa di "limitare le facezie".

Evidentemente - a seguito delle proteste dei telespettatori e visti i preoccupanti risultati estivi rilevati all'Auditel - dev'essere arrivato ordine dall'alto di piantarla lì con le civettuole schermaglie, le risatine complici, le gag stile Gigi e Andrea, le declamazioni di poesiole e poemi cavallereschi, i complimenti per abiti e cravatte e così via tra i conduttori di In Onda, ovvero a tutto quel ridondante e accessorio apparato di "fuffa" al quale ci avevano abituato prima De Gregorio-Parenzo e a maggior ragione Aprile-Telese.

Spettacolini del tutto fuori luogo in un programma che si prefigge lo scopo d'informare i telespettatori sul desolante scenario politico-istituzionale e sull'ancor più desolante autunno in serbo per gli italiani, sul quale si ha assai poca voglia di ridere e scherzare. Senza contare che molto spesso i retroscena politici più interessanti snocciolati con un certo orgoglio da Aprile e Telese erano tratti pedissequamente dai Dagoreport di Dagospia, senza però mai citare il sito di Roberto D'Agostino.

Gli ascolti, in ogni modo, non hanno premiato il ritorno in prima serata della coppia De Gregorio-Parenzo, fermatasi al 4.4% di share con 639.000 spettatori, ma è sempre un passo avanti rispetto ad Aprile-Telese che spesso non riuscivano neppure a raggiungere il 4% e al programma del TgLa7 La Corsa al voto condotto da Paolo Celata e Alessandro De Angelis, che superavano di poco il 3% di share.

