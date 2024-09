Distanza tra le parti. L'ex amante di Sangiuliano non vorrebbe rispondere ad alcune domande, Berlinguer non avrebbe accettato le condizioni. O risponde a tutto o niente. Come finirà? #esemprecartabianca

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

Maria Rosaria Boccia, l'influencer campana protagonista del caso che ha costretto Gennaro Sangiuliano alle dimissioni da ministro della Cultura, non partecipa al programma «È sempre Cartabianca» questa sera su Rete 4.

«Poco fa, Maria Rosaria Boccia ci ha detto che non se la sente, vuole prendere del tempo, ragionare e discutere anche con la nostra redazione. E ci chiede di spostare l'intervista alla prossima settimana», ha detto la conduttrice Bianca Berlinguer in apertura di trasmissione.

L'imprenditrice 41enne di Pompei doveva essere in studio per rispondere alle domande della conduttrice e degli ospiti. Nelle storie postate dal suo profilo, Boccia aveva reclamizzato la sua partecipazione al programma con un'immagine dove si vedono confezioni di popcorn sullo sfondo. Ma ora l'intervista è saltata. «Devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, ma Maria Rosaria Boccia non sarà con noi e non farà l'intervista», ha detto la conduttrice.

Cosa è successo? Berlinguer ha raccontato che Boccia era «arrivata fin qui in studio per intervenire in diretta» e che «l'intervista era stata annunciata anche da lei stessa sui social». «In tanti anni di professione non mi era mai successo, sono rimasta senza parole, non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare perché lei stessa si era offerta, e come i nostri giornalisti sanno, aveva anche detto che voleva partecipare al talk, confrontarsi con gli altri, non voleva che la sua intervista venisse commentata senza di lei» ha aggiunto la giornalista.

«Oggi pomeriggio è arrivata negli studi e dopo una lunga conversazione ci ha detto che non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendersi un'altra settimana di tempo, impegnandosi a tornare martedì prossimo.