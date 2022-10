DOPO ILARY, ALESSIA MARCUZZI, CRISTIANA CAPOTONDI, SCOPPIA UN'ALTRA COPPIA: ELISABETTA CANALIS SAREBBE IN CRISI CON IL MARITO BRIAN PERRI - AMICI VICINI ALLA COPPIA DICONO CHE GIÀ VIVREBBERO SEPARATI. LA SHOWGIRL NON PUBBLICA DA MESI FOTO CON IL CONSORTE..

Ivan Rota per Dagospia

elisabetta canalis

Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sono in crisi? Il loro sembrava un amore consolidato , eppure la showgirl non pubblica da mesi foto con il consorte. Amici vicini alla coppia dicono che già vivrebbero separati. Attendiamo nuove foto insieme per porre fine ai rumors.

Elisabetta Canalis e Brian Perri

