Ivan Rota per Dagospia

selvaggia teo mammucari

Dopo la lite con Selvaggia, Teo Mammucari si e’ stancato di “Ballando”? “Non si può litigare sempre, non ho più voglia”. Il comico romano a Domenica In frigna per essere messo sempre sotto tiro dai giudici. Il mattatore romano, quindi, dice di essersi stancato: “Non mi diverto più, non si può sempre puntare alle litigate”.

La sera prima a Ballando con le Stelle, ormai una “plaza de toros”, rivolto a Selvaggia Lucarelli che gli ha detto dopo l’esibizione: “Mi fai tenerezza“, Mammucari: “A me mi fai tenerezza te oggi. Qui sembri un albero di Natale. E io ti faccio tenerezza? Ma falla finita. Guardate un po’ come è partita. Uno viene qui e si sente dire che fa tenerezza. Io che faccio tenerezza non lo accetto. Devi essere seria, parla del ballo…Io investo? Sei tu che investi me. A Domenica In, Mara Venier ha detto che sto esplodendo e tu hai risposto che magari esplodessi…”

selvaggia

lei, a Da noi a Ruota libera, Selvaggia ha sottolineato come le scuse di Mammucari fossero false e poco sentite. "È il suo ego ad avermi chiesto scusa, non è stato Teo. Per lui conta solo una cosa: l’applauso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. Di me non gliene può fregare di meno! Lì ha capito che l’unico escamotage per tornare a essere simpatico era chiedermi scusa, ma lo ha fatto proprio contro voglia. Erano scuse con la testa non col cuore. Non a caso oggi da Mara mi ha attaccato per venti minuti".

Lorenzo Tano figlio di Rocco Siffredi e Lucrezia Lando

Mariotto ha detto a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e a Lucrezia Lando: “Evviva Lorenzo! Dio sia lodato che ci siete voi…I miei colleghi hanno fatto illazione sui vostri sentimenti, invece voi ci siete davvero dentro fino al collo e lo dimostrate in tutto quello che fate. E come non giustificare il fatto che la Lucrezia si trova un Siffredi davanti e se non altro la curiosità! Almeno ti fa curriculum! Hanno fatto tutte le posizioni del kamasutra in un balletto!” La ragazza é arrossita, un rosso pompeiano.

