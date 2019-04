DOPO IL MARITO FANTASMA DELLA PRATI, IL MISTERO DEL FRATELLO DELLA FERRAGNI - CHIARA MANDA IN TILT I SEGUACI CON UNA STORY: ''LEO CHE GIOCA CON MIO FRATELLO''. COME? NON ERA SOLO UN TRIO DI BIONDISSIME E REALIZZATISSIME SORELLE? LA REGINA DI INSTAGRAM ALLA FINE SPIEGA L'ARCANO…

Nicola Bambini per www.vanityfair.it

«Leo che gioca con mio fratello». Basta una story, a Chiara Ferragni, per sguinzagliare gli Sherlock Holmes della rete. Che in questi giorni, va detto, sono parecchio impegnati a tentar di risolvere il rompicapo-Pamela Prati, ma di fronte a un caso con protagonista la regina delle influencer sono ben contenti di cambiare fronte d’indagine. Sempre di famiglia si tratta, in realtà, ma qui non ci sono presunte nozze o mariti fantasma: c’è soltanto il volto tagliato di un bambino e una didascalia spiazzante.

Ebbene sì, perché da che mondo è mondo le sorelle Ferragni sono tre, e tutte donne: Chiara, la maggiore, poi Francesca e Valentina. Eppure lei in quella benedetta story ha scritto «brother», fratello, non si scappa: che possa aver usato questo termine per indicare, con affetto, il figlio di qualche cara amica? Qualcuno l’ha pensato, ma effettivamente è parso subito poco plausibile. Sta a vedere – pensano altri – che potrebbe esserci lo zampino del papà, Marco Ferragni, di cui in effetti si sa poco o niente.

«Dentista, freerider, windsurfer, felice papà e nonno». Così si descrive sulla sua pagina Instagram, dove posta spesso foto con le tre figlie alle quali è legatissimo. Con l’ex moglie, Marina Di Guardo, si è separato molti anni fa, ma i rapporti sono rimasti buoni, come testimonia pure la cartolina dello scorso Natale con la famiglia riunita. Insomma, ci sono immagini di Chiara, Valentina, Francesca, Leone, persino di Fedez, ma altri bambini non se ne vedono: della sua nuova vita, sui social non c’è traccia.

Il gruppo degli investigatori dei social network stavano ormai per gettare la spugna, quando un commento di Chiara in persona ha illuminato la strada verso la soluzione: «È il figlio di mio padre, in realtà quindi è fratellastro ma è come se fosse mio fratello». Il caso è chiuso, ora gli Sherlock Holmes possono tornare ad analizzare la questione-Prati.

