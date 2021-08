DOPO SERGIO CASTELLITTO E MICHELE PLACIDO, ANCHE SHIA LABEOUF INTERPRETERÀ PADRE PIO NEL FILM DEL REGISTA ABEL FERRARA – IL FILM RACCONTERÀ DEGLI ANNI GIOVANILI DEL SANTO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE E PRIMA DELLE STIMMATE, SARÀ GIRATO IN PUGLIA E NEL CAST CI SARÀ ANCHE WILLEM DAFOE – LABEOUF HA UN PASSATO TURBOLENTO, TRA PROBLEMI DI ALCOLISMO, RISSE E ACCUSE DI MALTRATTAMENTI E ABUSI SESSUALI DA PARTE DELLA EX FIDANZATA …

I.R. per “il Messaggero”

Sarà il controverso attore Shia LaBeouf a interpretare il ruolo di Padre Pio nel film che il regista Abel Ferrara dedicherà agli anni giovanili del santo di Pietrelcina. «Racconteremo la vita di Padre Pio in Puglia, dopo la prima guerra mondiale e prima delle stimmate - ha detto Abel Ferrara in un'intervista esclusiva rilasciata al giornale americano Variety - in un periodo storico e politico cruciale per l'Italia e per il mondo. Lo interpreterà Shia LaBeouf, che ha l'età giusta per il ruolo».

Annunciato da anni, il film arriva ora alle fasi finali della preparazione, pronto per essere girato «alla fine di ottobre in Puglia». Nel cast anche l'attore Willem Dafoe, sodale di Abel Ferrara, per una pellicola «che è molto più impegnativa a livello produttivo rispetto agli ultimi film che ho girato».

Reso popolare dai ruoli in Transformers e Indiana Jones, Shia LaBeouf, 35 anni, ha un passato turbolento, tra problemi di alcolismo (il primo arresto per ubriachezza molesta risale al 2014), comportamenti irrazionali (come quando si presentò con una busta di carta in testa sul red carpet del Festival di Cannes), risse (nel 2016 ha preso a pugni un suo fan) e una recente accusa di maltrattamenti e abusi sessuali da parte della ex fidanzata musicista Fka Twigs («Non ho scuse»è stato il suo commento).

