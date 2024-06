Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

Dal 28 giugno Andrea Delogu condurrà la terza edizione dei "Tim Summer Hits", lo show musicale lascerà Rai2 per approdare su Rai1 con la novità Carlo Conti.

Il nome di Delogu circola anche in ambienti sanremesi, con un ruolo da definire, ma la conduttrice sogna da anni l'approdo al Festival di Sanremo. Spera di riuscirci quest'anno, forte del legame tra la sua agenzia Friends&Partners e il nuovo direttore artistico.

Nell'attesa Andrea sarà un nuovo volto di Rai2, condurrà un factual nel pomeriggio di Rai2 in onda alle 17. Se son rose, fioriranno.

Paola Barale è una ragazza di quasi sessant'anni con uno spirito libero. Cambia case e vita come una adolescente in cerca di un progetto. E ciò la rende amata ed empatica dal grande pubblico. Paoletta però è assai gelosa del suo privato. Forse non tutti sanno che ha "normalizzato" la sua vita. Come?

Ricominciando ad amare e a progettare in due. Il fortunato è ovviamente più giovane di lei e non appartiene al mondo dello spettacolo. I due piccioncini a breve faranno nido a Ibiza, dove Paola ha una villa da sogno...Paparazzi avvisati!

Gli ascolti e la stampa hanno bocciato l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, crollata al 12% di share. Numeri che hanno acceso lo scontro dietro le quinte tra i vertici Mediaset e la società di produzione Banijay. Il Biscione ha deciso di puntare con forza su Vladimir Luxuria, nome che fin dall'inizio non aveva convinto i detentori del format. A Mediaset però trovano riduttivo far cadere la responsabilità solo sulla conduttrice, assicurando che tutti gli altri aspetti sono stati gestiti, forse non nel migliore dei modi, da Banijay. Tensioni che potrebbero portare allo stop del reality nella prossima stagione. L'Isola dei Famosi si prepara a sbarcare su altre reti?

Dicono che la nota showgirl di origini latine abbia deciso di non partecipare alla prossima edizione di "Ballando con le Stelle" dopo una disponibilità iniziale. Non solo problemi sul fronte economico, la star del piccolo schermo ha espresso dubbi sulla scelta artistica. Da qui il dietrofront.

Matteo Salvini sta attraversando una fase assai delicata del suo percorso politico: si acuiscono in vista delle elezioni europee le frizioni con i suoi alleati di Governo, Meloni in primis, e galoppa un diffuso e non più celato malcontento anche all'interno del suo stesso partito. Il leader del Carroccio ripone ormai la sua fiducia solo in poche e selezionatissime persone a lui vicine: in primis la sua discreta ma assai influente compagna Francesca Verdini.

Forse non tutti sanno che lei ha un ruolo determinante in tutte le sue scelte professionali, anche le più delicate. Salvini infatti non muove foglia che Francesca non voglia. Risoluta e determinata, sta iniziando a lavorare su un rafforzamento dell'immagine pubblica del suo compagno. "Riacquistare la leadership, anche a costo di molti più" no" ad alleati e compagni di partito"... questo il suo mantra. Persegue in parallelo anche un sogno squisitamente personale : convolare a nozze con il suo Matteo e renderlo nuovamente padre.

Cesara Buonamici è ormai in Mediaset un punto di riferimento saldo. Confermata come opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello, lo storico volto del Tg5 gode della incondizionata stima dei vertici aziendali, a partire da Piersilvio Berlusconi. Quest'ultimo non esisterebbe infatti ad affidarle un programma tutto suo. Se Myrta Merlino dovesse infatti decidere di emigrare su Rete 4 con un talk politico di prima serata (potrebbe occupare lo spazio in calo d'ascolti di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi ndr) per la Bonamici sarebbe già pronto il pomeriggio di Canale 5. Ma la saggia Cesara pare non abbia alcuna intenzione di fare il passo più lungo della gamba...

Nei salotti romani che contano non si parla d'altro: la neonata relazione tra la influencer di Zagarolo Giulia De Lellis e il noto mercante d'arte Giano Del Bufalo in queste ultime settimane sta suscitando un gran chiacchiericcio tra la borghesia colta della Capitale. Archiviata la lunga e travagliata storia d'amore con l'ereditiere Carlo Beretta, la De Lellis ha infatti stregato il rampollo della potente e stimata dinastia Del Bufalo, fratello maggiore dell'attrice Diana e star del programma cult del Nove "Cash or Trash - Chi offre di più" condotto da Paolo Conticini.

Tra loro una grande chimica e una rovente, incontenibile passione. Se in un recente passato la influente Umberta Gnutti Beretta, madre di Carlo, aveva fatto fuoco e fiamme per allontanare il suo unico figlio da Giulia, pare non abbiano intenzioni assai diverse anche i parenti prossimi di Giano. Quanto resisteranno i due piccioncini?

Conduce da alcuni anni un programma tutti i giorni su una rete Mediaset. Gira voce che sia in bilico per la prossima stagione televisiva. Chi è?

