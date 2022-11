MA IN TRIBUNALE AL FIANCO DEL PUPONE NON CI SARÀ IL SUO LEGALE: DI COMUNE ACCORDO, BERNARDINI DE PACE E TOTTI HANNO CHIUSO IL RAPPORTO

FRANCESCO TOTTI NOEMI BOCCHI FOTO CHI 3

DAGOREPORT

Dopodomani, 11 novembre – giorno azzeccatissimo, non a caso si celebra la festa dei cornuti - andrà in scena a Roma l’udienza che vedrà Totti e Ilary alle prese con la ‘’scomparsa’’ di Rolex e borsette. Ma in tribunale al fianco del Pupone non ci sarà il suo avvocato matrimonialista, la rinomata Anna Maria Bernardini de Pace. Come mai? Il motivo è semplice ma sorprendente: ha mollato l’ex pallonaro della Roma al suo destino.

FRANCESCO TOTTI NOEMI BOCCHI FOTO CHI

E’ accaduto che, dopo sudati incontri e interminabili compromessi e mediazioni, la suprema avvocatessa meneghina avesse trovato un accordo sulla cifra economica da corrispondere alla Blasi con il di lei legale, Alessandro Simeone.

Quindi: niente separazione giudiziale, con le mutande sporche da lanciare in un’aula di tribunale, sotto i riflettori di tv, giornali e social? Manco per il cazzo. La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il preparatore Scalia, il legale Conte, etc.), Pupone compreso.

ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE

A quel punto, mentre l’avvocato dell’ex Letterina di “Passaparola” andava a depositare al tribunale di Roma le carte per la separazione giudiziale, la Bernardini de Pace non poteva fare altro che scrivere una letterina a Totti per annunciare che il suo incarico, una volta trovato l’accordo, era giunto al termine. Ciao core…

Gli “addetti ai livori” ora si domandano come mai l’Ottavo Re di Roma abbia messo la parola fine al rapporto con la “jena” degli avvocati matrimonialisti (da Ventura-Bettarini a Baudo-Ricciarelli)? Le amiche sussurrano che tra la Bernardini de Pace e Noemi Bocchi non sia scoppiato un buon feeling (eufemismo per antipatia).

ilary blasi totti

Insomma, la fanciulla che ha soppiantato Ilary, confondendo la competenza con il decisionismo, non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica: eccola con Fra’ a comprare i mobili, eccola con Totti al guinzaglio a visitare il nuovo attico di Roma Nord, eccola al ristorante armata di telefonino a sbaciucchiare il Pupone innamorato. Magari, avrà cogitato che una volta chiuso il contenzioso coniugale, sarebbe sceso il sipario sulla telenovela delle corna, un teatrino che appassiona anche il “New York Times”. Chissà chi lo sa…

TOTTI E NOEMI FOTO CHI

A guadagnarci dalla separazione giudiziale sarà comunque quell’immenso popolo italico che, come sottolinea Paolo Bonolis, “non si fa i cazzi propri”. E allora fiato alle trombette, accesi telefonini e telecamere, il reality delle corna verrà messo in scena a marzo 2023: un “evento” ad altissimo grado di visibilità che promette di essere più fiammeggiante di “House of Dragons” e della fine del rovinoso matrimonio di Johnny Depp messi insieme.

ILARY BLASI ROLEX

noemi bocchi francesco totti al compleanno del figlio cristian