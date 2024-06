DOV’È LA VICTORIA? TANTO PER CAMBIARE, IN VACANZA A SPASSARSELA CON LE AMICHE E LIMONARE LA FIDANZATA – LE FOTO SU INSTAGRAM DELL’ULTIMA GITA IN BARCA DI VICTORIA DE ANGELIS, LA BASSISTA DEI MANESKIN, ECCITANO I PIPPAROLI ROCK. MA C’È UN GIALLO: LA COMPAGNA DI VIC, LUNA PASSOS, HA PUBBLICATO UNO STRANO POS – “CORALINE JENNIFER MÁNESKIN DAVID. BIGGEST VAFF***ULO A TE! BITCH!” CON CHI CE L’AVEVA?

Da https://www.musicletter.it/

luna passos martina raglienti victoria de angelis

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, approfitta di una pausa del suo tour estivo da solista come dj per trascorrere un weekend di relax con la fidanzata Luna Passos.

A pubblicare le immagini della coppia in vacanza al mare è stata la stessa Luna sul suo profilo Facebook..

Oltre alle foto romantiche accompagnate da parole romantiche, Luna Passos ha anche pubblicato un post che recita così: “Coraline Jennifer Máneskin David. Biggest VAFF***ULO A TE! I’m not here to listen your damn envios comments and read them,if you wanna destroy someone destroy your own life with that monster you’re with! Leave my family,Denver and Thomas are happy together and you’re just trying what to ‘Fight’ for him. Fight for your own life bitch! You’re not gonna start again with my family or I’ll report you to a cops!?????? I swear I will destroy you!! ?“. Cosa sarà successo?

