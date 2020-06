DOVE ANDIAMO A BALLARE QUESTA SERA? - DIVERSE REGIONI (TRA CUI L'EMILIA ROMAGNA) RIAPRONO LE DANZE IN ANTICIPO – IL DJ BENNY BENASSI: "BALLARE A DUE METRI DI DISTANZA NON SI PUO’. CON QUESTE REGOLE IL NOSTRO MONDO RISCHIA. NIENTE IBIZA, RESTO IN ROMAGNA. ADDIO SERATE TECHNO, IMPOSSIBILE GARANTIRE LA DISTANZA. MI SENTO UN PENSIONATO MA MI SONO REINVENTATO. ECCO COME"

«Io tifo per chi riapre le discoteche, per chi almeno prova a salvare il nostro mondo. Ma per sopravvivere, i club devono cambiare e diventare qualcosa di diverso: ballare a due metri di distanza non si può». Dj di fama mondiale, ospite dei maggiori festival di elettronica internazionali, Benny Benassi legge del balletto di date e regole sulla riapertura delle discoteche all' aperto, tra le prudenze del governo e diverse Regioni che già in settimana daranno il via libera.

Anche l' Emilia Romagna, da dove Benassi parla, mentre è nella sua casa estiva a Milano Marittima. «Sarò spesso qui quest' anno, in cui mi sento un po' un pensionato: lavoravo soprattutto tra Usa, Mykonos, Ibiza. Chissà quando ci potrò tornare».

Benassi, si riapre a capienza ridotta, si balla a due metri di distanza e con la mascherina. Che effetto le fa?

«Bonaccini e altri governatori spingono per riaprire e mi fa piacere, perché il settore è in sofferenza e pochi se ne preoccupano, ma sarà una ripartenza a metà. Io sono abituato a suonare in posti con 3.000 persone stipate, so che con ingressi limitati non puoi permetterti dj famosi; e potendo usare solo gli spazi esterni il problema è pure il volume, che deve essere tenuto troppo basso per serate di techno o elettronica.

Nei giardini estivi vai a ballare canzoni note, per socializzare. E non puoi farlo con la mascherina, senza parlare al vicino al bar. Per il gestore poi è molto difficile controllare che chi è in pista resti sempre a due metri dagli altri, così come per il pubblico rispettare tutta notte questa regola».

I ragazzi si abitueranno a ballare a distanza?

«Difficile possano abituarsi, il settore vive di socializzazione. Ne capisco le ragioni, ma queste regole forse tolgono la voglia di andare a ballare. E non solo ai ragazzi. In Romagna ad esempio niente più balera. Penso al mio papà, grande frequentatore dei locali di liscio. Sarà contenta mia mamma, così dovrà ballare solo con lei».

Come farà il settore a sopravvivere, allora?

«La sola soluzione è trasformarsi per una stagione in risto-bar con aperitivi e buona musica da ascolto, aiutati dal fatto che molti locali estivi sono in posti con sfondi e tramonti bellissimi.

Il modello è il Lìo di Ibiza, un grande club sul porto con una pista centrale in cui non si balla ma si fanno spettacoli con dj famosi, ballerine, sfilate; e attorno tavoli e divani per cenare e bere. Così si potrebbe salvare il distanziamento e anche la stagione».

Cambia anche la figura del dj

«Pure io mi sono reinventato. Ora sarei stato a un festival enorme in Arabia, che verrà fatto in streaming.Ho registrato un set in esclusiva per loro dalla torre di Vernazza, nelle Cinque Terre, un gioiello italiano. E da lì ho pensato a una serie di dj-set in streaming su Youtube sullo sfondo di panorami mozzafiato e arene storiche del nostro Paese. È un modo per far promozione turistica a un' Italia un po' bistrattata».

