1 – ARBORE & NAPOLI

Da “il Messaggero”

RENZO ARBORE E L ORCHESTRA ITALIANA

Un viaggio nel mondo lungo ventotto anni, in compagnia della musica e della canzone napoletana classica: dal Madison Square Garden alla Piazza Rossa, dai teatri cinesi all'Australia. È quello percorso da Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana e raccontato da Ll'arte d' o sole, il programma firmato dallo stesso Arbore e Gino Aveta, con la consulenza di Adriano Fabi e la regia di Barbara Napolitano: stasera andrà in onda la seconda di tre puntate, alle 21.15, su Rai5.

RENZO ARBORE E L ORCHESTRA ITALIANA

«Il programma dice Arbore è una summa del mio amore per la canzone napoletana e per la sua cultura, oltre che un omaggio a tutti gli anni dell'Orchestra Italiana. Anni nei quali abbiamo veramente fatto cantare tutto il mondo e che ci hanno lasciato ricordi indimenticabili come quello di Ray Charles al Madison Square Garden di New York, che riserva ai nostri mandolinisti un meraviglioso I love You. E poi ho visto avverarsi il mio sogno musicale: cantare con Tony Bennett».

Era il 1991 l'anno in cui nasceva L'Orchestra Italiana con 15 grandi solisti (chitarre, mandolini, fisarmonica, pianoforte, tamburi, tamburelli e voci) e un repertorio straordinario per promuovere la musica napoletana e l'immagine dell'Italia nel mondo. Una missione di cui Ll'arte d' o sole scandisce le tappe, tra aneddoti e ricordi che Arbore condivide con l'attore Maurizio Casagrande nello stesso studio tv di Napoli che ospitò il successo di Guarda stupisci su Rai2, con le scenografie firmate da Cappellini e Licheri.

renzo arbore ll arte do sole

2 - DOVE CANTA ARBORE BATTE SEMPRE IL SOLE

Nanni Delbecchi per “il Fatto Quotidiano”

Correva l' anno 1991. Dopo Quelli della notte, Indietro tutta e Il caso Sanremo l' Italia reclama a gran voce una nuova invenzione di Renzo Arbore in tv, perché Arbore è un inventore di stati d' animo prima che di format, dunque non ripete mai lo stesso successo. E Renzo che fa? A 54 anni, si inventa l' Orchestra Italiana. Chitarre, mandolini, fisarmoniche, tamburelli per dare consacrazione sinfonica a Maruzzella e Malafemmina, chiarire quali sono gli effetti e quale la causa.

Nel "caso Arbore" tutto parte sempre dalla musica. Il talk come prosecuzione della jam session, non come premonizione del pollaio; i complici con cui improvvisare scovati dal nulla (ma quale talent show). Invece l' orchestra è una festa dal vivo, è teatro, è Napoli portatile. Può e deve fare a meno del video, fatta qualche eccezione a confermare la regola.

renzo arbore in concerto con l orchestra italiana (4)

L' eccezione si intitola L' arte d''o sole, da mercoledì sera in onda su Rai5. Nella stessa aula magna trasformata in 'Aula a mare' di Guarda, stupisci, coadiuvato da Maurizio Casagrande (un Frassica alla pummarola, lievitazione naturale), Renzo rievoca i 28 anni trascorsi in giro per il mondo con i classici del repertorio partenopeo, gli omaggi scanzonati a Renato Carosone, commossi a Roberto Murolo, Ray Charles che interpreta O' sole mio al Madison Square Garden accompagnato dall' Orchestra Italiana. Niente male come eccezione. E la regola? La regola sono gli ascolti di cui Arbore è sempre capace: 2,1 di share, quattro volte la media di Rai5.

renzo arbore e l orchestra italiana in concerto al parco della musica (2) video ray charles canta con renzo arbore a new york renzo arbore in concerto con l orchestra italiana (6)