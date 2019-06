“HAI AMATO ROCCA DI PAPA FINO ALLA MORTE” – IL CORDOGLIO PER IL SINDACO EMANUELE CRESTINI MORTO DA EROE – È USCITO PER ULTIMO DAL PALAZZO DEL COMUNE IN FIAMME PER SALVARE I DIPENDENTI - MA RESPIRARE COSÌ A LUNGO I FUMI DELL’INCENDIO HA COMPROMESSO LE SUE VIE RESPIRATORIE. AVEVA USTIONI SUL 36% DEL CORPO. PER UN TRAGICO GIOCO DEL DESTINO È DECEDUTO LO STESSO GIORNO IN CUI, 3 ANNI FA, ERA STATO ELETTO - VIDEO