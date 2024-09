DOVE NON RIESCE PAPÀ, C’È MARIA DE FILIPPI – AI PROVINI DI “AMICI” SI PRESENTANO SEMPRE PIÙ “FIGLI DI” IN CERCA D'AUTORE - QUEST’ANNO PROVERANNO A ENTRARE NEL TALENT ILAN MUCCINO, FIGLIO DEL REGISTA GABRIELE, E SAMUELE RIEFOLI, IN ARTE DART, FIGLIO DI RAF – E NON SONO I PRIMI A PROVARE A SBARCARE IL LUNARIO GRAZIE ALLA VISIBILITÀ GARANTITA DAL PROGRAMMA: PRIMA DI LORO SONO PASSATI SUI BANCHI DELLA SCUOLA, ANGELINA MANGO, FIGLIA DI PINO, OGGI PICCOLA DIVETTA DEL POP, HOLDEN, FIGLIO DI PAOLO CARTA, MARITO DI LAURA PAUSINI, E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

E sul registro della classe di Amici per l'anno scolastico 2024/2025 spunta uno dei cognomi più celebri del cinema italiano: Muccino. Ilan Muccino, 21 anni, è il figlio di Gabriele, il regista di Ricordati di me, La ricerca della felicità e L'ultimo bacio. Ambizioni da popstar, Ilan si è presentato ai provini del talent show condotto da Maria De Filippi, come anticipato negli scorsi giorni da Oggi, superando tutti gli step necessari per conquistare uno dei banchi della scuola più popolare d'Italia.

Ora bisognerà attendere la prima puntata del pomeridiano, quella tradizionalmente dedicata alla formazione della "classe", per scoprire se avrà superato l'ultimo provino: ma gli indizi che trapelano dalla scuola di via Tiburtina lasciano intendere che il passaggio davanti ai professori sarà solo una formalità.

[…]Ilan Muccino potrebbe non essere l'unico "figlio di" del cast: oltre a lui ci sarebbe anche Samuele Riefoli, in arte Dart, figlio di Raf, classe 2000.

[…] Ilan […] Nato nel 2003 dal burrascoso matrimonio tra il regista e la musicista Elena Majoni, che nel 2017 - a distanza di undici anni dalla separazione - ha ottenuto l'affido esclusivo del ragazzo, Ilan è cresciuto a Ravenna insieme alla mamma e al secondo marito di quest'ultima, Nicola Peruch, tastierista per Zucchero ed Eros Ramazzotti. Dopo essere stato bocciato nel 2021 da Amadeus a Sanremo Giovani, Ilan non si è dato per vinto. Entrato lo scorso anno nel roster di Virgin, parte del gruppo Universal, il cantautore - che ha sui social un fan speciale, Jovanotti, per il quale papà Gabriele ha firmato i video delle hit Baciami ancora e L'estate addosso - ha pubblicato una manciata di singoli tra cui Nove cicatrici, «storia di chi cresce tra le difficoltà, sentendosi fuori dagli schemi».

Anche Dart, il figlio di Raf, non è propriamente un esordiente. Lo scorso anno ha pubblicato per l'etichetta indipendente milanese Orangle Records - curiosità: del roster fa parte anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso - il singolo Tpmd (sta per "Tuo padre mi detesta").

[…] In passato Raf si disse contrario ai talent: «Non favoriscono la creatività. I giovani vengono giudicati solo per la loro voce o per la loro interpretazione». Chissà che non abbia cambiato idea.

[…] una delle rivelazioni dell'ultima edizione di Amici è stata Holden, vero nome Joseph Carta, figlio di Paolo, il marito di Laura Pausini.

Il 24enne cantautore romano, che già nel 2018 aveva firmato per Pausini Zona d'ombra, uno dei brani dell'album Fatti sentire, è riuscito ad arrivare fino in fondo al programma, conquistando alla fine un contratto con discografico con LaTarma Records, fondata da Marta Donà, a sua volta "nipote d'arte" di Adriano Celentano e Claudia Mori.

E Donà è anche la manager di un'altra "figlia di" lanciata da Amici, Angelina Mango, nata nel 2001 dall'unione tra papà Pino - che ha omaggiato anche all'ultimo Sanremo con La rondine - e mamma Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar.

Due anni fa riuscì a passare le selezioni LDA, acronimo di Luca D'Alessio, 21enne figlio di Gigi D'Alessio, avuto dalla prima moglie Carmela Barbato, mentre nel 2020 conquistò un banco Tancredi Cantù Rajnoldi, figlio di Alberto, direttore creativo di Giorgio Armani. […]

