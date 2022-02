9 feb 2022 13:44

DOVE C’È PALLONE C’È SEMPRE GNOCCA – CONTINUA IL BINOMIO TRA CALCIO E BELLE FIGHE NON SOLO TRA LE INVIATE, MA ANCHE TRA LE BONAZZE ACCHIAPPA SHARE IN STUDIO – A “TIKI TAKA”, A FAR SALIRE LA TEMPERATURA, CI PENSA BRENDA GONZALEZ: LA “DEA DEL PALLONE” HA SFILATO MOSTRANDO LE SUE GRAZIE AL PUBBLICO DI ITALIA1, CON SCAPEZZOLATA ANNESSA CHE NON È PASSATA INOSSERVATA… - VIDEO