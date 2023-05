DOVE SONO LE FEMMINISTE? - IN USA, UNA TALE JANELLE MONAE VA IN MONA CON UN VIDEO-CLIP ULTRA-ZOZZONE, DOVE CANTA E SBALLA CIRCONDATA DA CHIAPPONE, TETTONE E CHI PIÙ NE HA PIÙ NE MOSTRA - OVVIAMENTE QUESTA "PROVOCAZIONE" È UNA MOSSA PER PROMUOVERE IL SUO NUOVO ALBUM - NEGLI ULTIMI TEMPI LA 37ENNE AVEVA FATTO PARLARE DI SE' PER LA SUA PASSIONE PER LO SPOGLIARELLO, TRA TOPLESS IMPROVVISATI AI CONCERTI E FOTO DELLE SUE MAMMELLONE SPIATTELLATE SUI SOCIAL… - VIDEO

il nuovo video di janelle monae 8

Janelle Monáe si prepara a conquistare l'estate nel segno della sensualità più spregiudicata. La cantante nominati ai Grammy per "Make Me Feel", ha lanciato il nuovo singolo "Lipstick Lover" accompagnato da un video che riprende uno scatenato party in piscina dai contorni decisamente sexy. E' solo l'antipasto per il nuovo album intitolato significativamente "The Age of Pleasure" ("L'era del piacere" - ndr) che uscirà il prossimo 9 giugno e che la Monáe ha annunciato segnando la data come "6/9", giocando sulla definizione di una pratica sessuale.

janelle monae 9

[…] è evidente che negli ultimi tempi la cantante abbia deciso di spingere ulteriormente sul linguaggio del corpo, come evidenziato da alcune uscite pubbliche, come agli ultimi Grammy, dove si è presentata con trasparenze molto provocanti. […] Inoltre la cantante ha lanciato il nuovo progetto con una nuova foto profilo sui suoi canali social in cui appare in topless.

Se questo è l'antipasto, "The Age of Pleasure", che in copertina ha una donna che nuota sott'acqua a seno nudo, promette di essere uno dei momenti più caldi dell'estate in arrivo. […]

