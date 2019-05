DUE CUORI E UNA CAPARRA (FANTASMA) - IL RISTORATORE DELLE FINTE NOZZE DELLA PRATI: ''UN CATERING DA 17MILA EURO, MA LEI E LE SUE AGENTI NON HANNO MAI VERSATO L'ANTICIPO'' - PASQUALE MAZZEI PARLA CON ''OGGI'' DEL RICEVIMENTO CHE SI DOVEVA TENERE A VILLA PAZZI, NEI DINTORNI DI PRATO: ''MI HANNO CONTATTATO AD APRILE, UNA COSA MI È SEMBRATA SUBITO MOLTO STRANA'' - PARE CHE UNA PROCURA ABBIA RICEVUTO UN'ALTRA DENUNCIA NEI CONFRONTI DEL TRIO MERAVIGLIAO...

DAGONOTA - Pare che una procura abbia ricevuto un'altra denuncia nei confronti del trio delle meraviglie che ha spacciato il matrimonio della Prati urbi et orbi. Non c'è solo l'avvocato Irene della Rocca che ha denunciato le due agenti, ma anche dei fornitori infuriati che hanno perso molti soldi e si ritengono raggirati. Di chi si tratta? Ah, saperlo...

Da ''Oggi'' in edicola domani

Pasquale Mazzei, socio della Roland’s Social & Business Catering, azienda toscana specializzata in catering per matrimoni ed eventi, parla per la prima volta a OGGI dei contatti con Pamela Prati e le sue due agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per il catering della tanto discusse nozze fantasma della soubrette, previste a Villa Pazzi al Parugiano, nei pressi di Prato.

«Sono stato contattato subito dopo Pasqua, dalla wedding planner Consuelo Di Figlia. Poi il 25 aprile ho incontrato la signora Prati, accompagnata dalla sua agente Eliana… Con lei abbiamo concordato il menu, per 60 invitati: risotto all’astice, bisque di crostacei, fagottino ripieno con melanzane e burrata, branzino al cartoccio. Ha anche ordinato una torta monumentale a quattro piani». Preventivo: 17 mila euro. «Ho capito che c’era qualcosa che non andava il giorno stesso dell’incontro. Dicevano di sì a tutte le mie proposte, non è normale».

Mazzei chiede una caparra, ma arrivano solo mail con scuse e risposte evasive. «Ci hanno inviato una mail il 9 maggio, il giorno dopo la data fissata per le nozze. Nella mail (visionata da OGGI, ndr), ci dicono che la data è stata annullata... E concludono: “Non appena avremo notizie della futura data delle nozze, sarà nostra premura comunicarvela”».

