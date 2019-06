UN, DUE, TRASH – IL TORMENTONE PIÙ TRASH DELL’ESTATE? È “VITA DA VIP”, LA CANZONE FIRMATA DA “WANDA FISHER” E IL GALLETTO (SIC!) “COCCOROCK” – NEL VIDEO I DUE INTERPRETI SI TRASFORMANO IN UN CARTOON, TRA FERRARI, SERATE IN DISCOTECA E BALLETTI CAFONALISSIMI...

Santo Pirrotta per www.tgcom24.mediaset.it

wanda fisher feat. coccorock vita da vip 2

L'estate 2019 si prepara ad accogliere un nuovo tormentone: "Vita da Vip" dello stravagante duo Wanda Fisher-Coccorock. Un'alchimia perfetta quella tra la cantante e il surreale galletto, testimonial perfetto per parlare in modo ironico del mondo patinato e luccicante dei Vip. Il videoclip che accompagna il brano vede i due protagonisti trasformarsi in personaggi cartoon, creati dalla penna di Riccardo Mazzoli.

wanda fisher feat. coccorock vita da vip 3

Il messaggio che i due artisti vogliono sottolineare nel video, è anche quello di spronare tutte le persone che non sono strettamente "Very Important Person" a sentirsi comunque importanti e al centro dell'attenzione. La canzone vede come autori Marco Ferracini, Gianni Cagliano, Giovanni Rosina e Fabrizio Comella, e uscirà a breve in tutti gli store digitali per le edizioni Baracca.

