Giuseppe Candela per Dagospia

IL COMMENTO DI FRANCESCA PASCALE ALLE FINTE NOZZE TRA BERLUSCONI E MARTA FASCINA

Come avrà reagito Francesca Pascale fu Berlusconi al non matrimonio del suo amato Silvio e di Marta Fascina? E' sfuggito a tutti ma non a Dagospia il commento apparso nelle stories del suo profilo Instagram. Mentre a Villa Gernetto andava avanti la sceneggiata, la Pascale rilanciava un post di caro augurio al Presidente Berlusconi in "copia conoscenza Francesca Pascale e il suo cannone", da qui il commento: "Quando lo racconteremo ai nostri figli, perdoneremo i nostri genitori."

David Vanchieri Licia Ronzulli Miss Baby

LE PRIME FOTO DELLE "NOZZE" DELL'ANNO POSTATE DAL PARRUCCHIERE E DALLA TRUCCATRICE

Non ci sono più i matrimoni di una volta! E non ci sono nemmeno più i comunicatori di una volta! Le prime foto delle finte nozze Berlusconi-Fascina riprese da siti e giornali sono state postate sui social da tale Barbara, sui social Miss Baby, e David Vanchieri: professione truccatrice e parrucchiere. Lei truccatrice a Mediaset, impegnata a Mattino 5 e Quinta Colonna di Paolo Del Debbio. I due hanno partecipato alla festa per volontà di Licia Ronzulli, con cui hanno anche realizzato un selfie finale. All'evento si è divertito a fare video tutto il tempo Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. La festa è stata immortalato da due fotografi ufficiali, bruciati evidentemente sul tempo.

laura pausini foto di bacco (2)

CAOS EUROVISION TRA PROBLEMI ORGANIZZATIVI E GLI EQUILIBRI PAUSINI-CATTELAN

Caos Eurovision. Riunioni su riunioni, richieste su richieste. Il grande evento torna in Italia e sta mettendo a dura prova i nervi dei dirigenti e organizzatori della kermesse in Rai. Un po' manca l'esperienza, un po' bisogna fare i conti con i problemi organizzativi. Non solo, alla conduzione una "diva" come Laura Pausini. Gira voce che avrebbe chiesto ben dodici cambi di abito e la possibilità di esibirsi poco prima della proclamazione del vincitore. Dall'altra i timori di Cattelan (e del suo gruppo di lavoro) di rischiare l'effetto valletto dal punto di visto mediatico, al fianco di chi è abituata a prendersi tutta la scena. Così si va avanti a richieste e mediazioni, con il solo Mika silenzioso e collaborativo.

Alessandro Cattelan Una semplice domanda

LA D'URSO E GLI INVITI AL COMPLEANNO IN GRANDE ANTICIPO

Il prossimo 7 maggio Barbara D'Urso compirà 65 anni ma ha deciso di giocare leggermente d'anticipo. Oltre due mesi prima dell'evento ha inviato a molti un save the date con l'invito per una grande festa in un noto locale milanese, vista Duomo: "Barbara's Birthday. It's a show", l'evento si terrà il 6 maggio alle ore 20. Chi ci sarà?

RAI3 E IL PROGETTO DI UN NUOVO TALK ESTIVO CON GIORGIO ZANCHINI

barbara d'urso 2

Continuano le manovre sul fronte informativo Rai. Vi abbiamo anticipato le difficoltà sulla realizzazione della striscia in access prime time, della volontà di silurare Luisella Costamagna da Agorà (con l'arrivo di Monica Giandotti, il cui testimone di nozze è proprio Mario Orfeo) ma non è finita qui. A Viale Mazzini in questi giorni si starebbe pensando a un nuovo spazio informativo per Rai3, un titolo da proporre nei mesi più caldi. Il servizio pubblico non può spegnersi totalmente in prime time, con una pandemia non ancora conclusa e una guerra in corso. Il nuovo talk show dovrebbe andare in onda al martedì sera al posto di "CartaBianca", da chi sarà condotto? In pole position Giorgio Zanchini, attualmente impegnato con Corrado Augias alla guida di Rebus.

PER WANDA NARA C'E' LA FILA

WANDA NARA FA LA FILA PER ENTRARE AL RISTORANTE

Al sabato sera la fila al ristorante tocca a tutti, anche a Wanda Nara. La moglie di Maurito Icardi ha dovuto affrontare la lunghissima fila per cenare nel famoso ristorante parigino "Le Relais de l'entrecôte". Inutile ogni tentativo di aggirare l'ostacolo, il no ai favoritismi anche per Wanda. La prossima volta meglio prenotare!

DOPO LA FUGA DA CI VUOLE IL FIORE, IL NUOVO PROGETTO: UNA SECONDA SERATA PER DRUSILLA FOER

DRUSILLA FOER 2

Ci vuole un fiore sarà condotto da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini, un progetto già dimezzato con la riduzione a una sola puntata evento. Drusilla Foer è scappata a gambe levate, in maniera intelligente ha scelto di non associarsi a un progetto sulla carta debole. Mentre Netflix si affida a lei per i lanci della seconda stagione di Bridgerton, la Rai non molla l'osso: la direzione Intrattenimento guidata da Stefano Coletta le avrebbe presentato un'altra proposta. Di cosa si tratta? Un nuovo programma in quattro puntate, in onda in seconda serata in autunno su Rai1. Arriverà la fumata bianca?

mia ceran incinta

L'AMICA GENIALE NON È PIU' SU RAIPLAY

Niente binge watching per L'Amica Geniale su RaiPlay. A sorpresa dalla piattaforma Rai è letteralmente scomparsa la prima stagione della serie cult, restano online solo la seconda e la terza. Problemi di diritti? Ma se l'azienda di Viale Mazzini non può fare la voce grossa nemmeno sui suoi prodotti c'è un problema!

MIA CERAN NEL POMERIGGIO DI RAI2?

Signora mia condotto da Pierluigi Diaco prenderà il posto di Detto Fatto, in onda alla 15.15 subito dopo Ore 14 con Milo Infante. La trasmissione condotta da Bianca Guaccero, pur mostrando segni di stanchezza da tempo, non può essere cancellata dal palinsesto, Endemol promette battaglia e il riferimento ai prodotti interni sono solo proclami per la stampa. Come anticipato da Tvblog dovrebbe occupare la fascia 17-18.15 ma senza la conduzione della Guaccero. Stando alle nostre fonti uno dei nomi vagliati per questo spazio sarebbe quello di Mia Ceran, reduce dal flop di ascolti di Quelli che il calcio. Se Detto Fatto dovesse finire in panchina, resterebbe comunque in piedi l'idea di uno spazio factual e costume prodotto sempre da Endemol. Avvisate la Ceran e il suo manager Caschetto che sono in tante a scalpitare per quello spazio.

Fabio Volo

FABIO VOLO NON PRENDERA' IL POSTO DI RAFFAELLA CARRA'

In molti avevano fatto un salto dalla sedia dopo aver letto la notizia: A raccontare comincia tu tornerà in onda con un nuovo titolo e la conduzione di Fabio Volo. Lo scrittore, poco fortunato in tv, al posto di Raffaella Carrà. "E' una vita che ti aspetto", questo il titolo, aveva anche una data, 28 aprile, e l'annuncio ufficiale di RaiPubblicità. Nulla di fatto, così non dovrebbe essere. Secondo fonti beninformate ci sarebbero stati problemi anche sul fronte ospiti, nomi che il conduttore non avrebbe ritenuto all'altezza. La trasmissione resterà in palinsesto con un nuovo volto o slitterà alla prossima stagione?

IL CANTANTE MASCHERATO VA IN PANCHINA, SLITTA BALLANDO CON LE STELLE?

il cantante mascherato

Se Ballando con le Stelle è un piccolo fenomeno firmato Carlucci, lo stesso non si può dire de Il Cantante Mascherato. La trasmissione in onda al venerdì sera è alle prese con dure critiche ma anche con ascolti deludenti, al netto degli scorpori è finita anche sotto il 16% dopo una buona partenza sopra il 20% di share. C'è chi ha già annunciato la riconferma nella prossima stagione, in realtà al momento il titolo sembrerebbe traballare non poco. Potrebbe finire in panchina perché poco convincente e redditizio. Sul tavolo anche l'ipotesi di uno slittamento di Ballando con le stelle a febbraio 2023 dopo Sanremo, colpa della presenza dei Mondiali che stravolgeranno non poco la programmazione autunnale. Ma siamo nel campo delle ipotesi, per le certezze bisognerà attendere ancora qualche settimana.

arisa a ballando con le stelle. 1

INDOVINELLI

1) A Roma gira voce che un ministro del governo Draghi abbia espresso tutta la sua stima per una bella conduttrice, avrebbe invitato i dirigenti di una importante emittente tv a incontrarla e valutare le sue competenze. Chi sono?

2) Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello ha scoperto che un suo familiare, in sua assenza, è finito in un caso di cronaca molto discusso. Una doccia fredda. Indizio: non si tratta delle principesse senza principato. Chi è?

3) Il quotato autore televisivo sta vivendo un momento di crisi professionale. È finito fuori dai giri che contano, i motivi? Pare abbia fatto il furbetto non pagando delle fatture e i potenti della tv avrebbero scoperto i suoi giochini con gli account finti. Di chi stiamo parlando?