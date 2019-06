ECCO PERCHE’ CONTINUERO’ A FUMARE IN SPIAGGIA – FACCI: "COME IL FANATISMO PER GRETA THUNBERG, L'ANSIA DI VIETARE IL FUMO È DIVENTATO UN BUON INDICE PER MISURARE L'IDIOZIA MODERNA. GUAI A FUMARE IN SPIAGGIA. POI CI SI GETTA IN MARE, SCANSANDO BOTTIGLIETTE, TAPPI E BICCHIERI-MONOUSO CHE RESISTERANNO PER DUE O TREMILA ANNI: MA IL PROBLEMA SONO I FUMATORI…"

Filippo Facci per “Libero quotidiano”

Vietare il fumo in spiaggia. Come il fanatismo per Greta Thunberg, l' ansia di vietare il fumo è diventato un buon indice per misurare l' idiozia moderna. In quest' ultimo caso i provvedimenti sono di due tipi: quelli contro il fumo (spesso discutibili, come ogni cosa) e poi quelli contro i fumatori, miranti non tanto a risolvere un problema ma a rompere i coglioni a una corposa minoranza.

A parte la famigerata Legge Sirchia (poi ridimensionata dalla realtà) un' altra grande nemica dei fumatori, a margine di una maternità, divenne l' ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che annunciò divieti nei parchi pubblici, negli stadi, nelle spiagge attrezzate, nelle auto; più altri divieti assurdi tipo che gli attori fumassero nei film. Che cos' è rimasto di tutto questo?

È difficile da capire, perché i giornali tendono a sparare nei titoli «nuova legge» sia che sia stata promulgata, e cioè in vigore, sia che si tratti dell' irrealizzabile e balzana provocazione dell' ultimo scemo di parlamentare. A questo si aggiunge che, se anche una legge è stata approvata, magari si rivela così stupida che ci si vergogna e chiederne il rispetto. Nessuno si vergogna a rimbrottare un tizio che stia fumando in ospedale, ma chi avrebbe il fegato di rompere i coglioni a uno che se ne stia in pace in un angolo della spiaggia a fumarsi la pipa? Risposta: il Codacons.

Sì, perché nell' urgenza di dover fare sempre notizia (va sempre ricordato che si tratta di un ex partito politico alleato con Prodi, tra l' altro) il Codacons è quello che già nel 1999 denunciò i fumetti di Tex Willer perché i cowboy fumavano, per dire: e pur di finire sui giornali (replicheranno anche a questo articolo, vedrete) sono disposti a tutto, quindi, ora, anche a presentare una diffida a tutti i prefetti affinché rendano effettivo il divieto di fumo sulle spiagge di tutta Italia. Il Codacons che pretende che i comuni adottino apposite ordinanze (per quel che valgono le ordinanze) tese a contrastare «il barbaro fenomeno».

Un paio di anni fa ebbero il coraggio di sostenere che il fumo sotto gli ombrelloni «può superare quello che si registra in zone a elevato traffico di auto». Oggi, resisi forse conto che era troppo una cazzata anche per loro, hanno deviato sull' abbandono di cicche e mozziconi sulla sabbia: che è un' inciviltà, certo, ma esattamente come tutto il resto, come l' abbandonare giornali vecchi o avanzi di cibo o roba che comunque, in serata, finirà nella retina del bagnino. Ma nessuno vieterebbe di leggere o mangiare in spiaggia.

