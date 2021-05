ECCONE UN’ALTRA: DOPO QUELLE DELLA EX FIDANZATA EVAN RACHEL WOOD PER MARILYN MANSON ARRIVA UN'ALTRA ACCUSA DI STUPRO: È QUELLA DI ESMÉ BIANCO DE 'IL TRONO DI SPADE' - L’EX PORNOSTAR JENNA JAMESON: “FANTASTICAVA DI BRUCIARMI VIVA E AMAVA MORDERMI MENTRE FACEVAMO SESSO” – LA MODELLA SARAH MCNEILLY MINACCIATA CON UNA MAZZA, MENTRE ASHLEY LINDSAY MORGAN HA RIVELATO CHE LUI...

Esmé Bianco, l’attrice inglese che nella pluripremiata serie televisiva Il Trono di Spade vestiva i panni di Ros, ha denunciato la rockstar americana Marilyn Manson per aggressione sessuale e percosse, costringendola con droghe, violenza e minacce.

Manson è stato denunciato, assieme al suo ex manager Toni Ciulla, davanti alla corte distrettuale di Los Angeles, anche per aver infranto le leggi sul ‘traffico di persone’ per aver portato l’attrice da Londra a Los Angeles, sulla base di promesse di lavoro, un video musicale e un film, che non sono mai stati messi in produzione. Manson e i suoi legali hanno rigettato le accuse, frutto, dice il cantante, “di una orribile distorsione della realtà”.

Manson all’inizio dell’anno era già stato accusato di comportamenti violenti da Evan Rachel Wood: la star di Westworld, per anni fidanzata di Manson, aveva pubblicamente accusato il musicista di aver subito da lui per anni violenze domestiche e abusi sessuali, accuse rigettate dal cantante ma che gli hanno causato il 'licenziamento' da parte sia della sua etichetta discografica, Loma Vista, che della sua agenzia manageriale, la CAA.

La causa intentata da Esmé Bianco non è la prima azione legale contro Manson, accusato da altre quattro donne di comportamenti violenti e abusivi in interviste o in post su Instagram: già nel 2018, come riporta l’Hollywood Reporter, il musicista era stato accusato di abusi sessuali, ma i giudici avevano deciso di non procedere per mancanza di prove.

