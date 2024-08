EDITORI, SOTTO A CHI TECH! – OPENAI HA ANNUNCIATO UNA PARTNERSHIP CON CONDÉ NAST. CHATGPT E IL MOTORE DI RICERCA SEARCHGPT AVRANNO ACCESSO AI CONTENUTI DI “VOGUE”, “THE NEW YORKER”, “GQ”, “VANITY FAIR”, “WIRED” E ALTRI MEDIA DEL GRUPPO, PER SFRUTTARE POI LE CONOSCENZE NELLA GENERAZIONE AUTOMATICA DI RISPOSTE E CONTENUTI – OPENAI HA GIA’ FIRMATO ACCORDI SIMILI CON “TIME”, “FINANCIAL TIMES”, “ LE MONDE”…

Estratto dell’articolo di Andrea Biondi per “Il Sole 24 Ore”

conde nast openai

OpenAI, la società controllata da Microsoft e fondata da Sam Altman, che per prima ha lanciato un servizio di intelligenza artificiale generativa, l’ormai celebre ChatGPT, ha annunciato una partnership con Condé Nast.

I prodotti dell’azienda di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e SearchGPT (il motore lanciato a luglio e ancora in fase prototipale), avranno accesso ai contenuti di Vogue, The New Yorker, Condé Nast Traveler, GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Wired, Bon Appétit e altri media del gruppo, per sfruttare poi le conoscenze nella generazione automatica di risposte e contenuti.

conde nast openai

OpenAI ha firmato accordi simili con la rivista Time, il Financial Times, Axel Springer, Le Monde, Prisa. Grazie a queste intese è garantito l’accesso ai grandi archivi di testo di proprietà degli editori, necessari […] per addestrare grandi modelli linguistici come ChatGPT […]

Altri editori hanno fatto scelte diverse muovendosi sul versante legale, come accaduto per il New York Times ad esempio, e puntando l’indice sul tema della violazione del copyright.

chatgpt - giornalismo conde nast