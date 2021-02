4 feb 2021 19:09

EDITORIALI BIZZARRI - "PRENDETE VOTI CON I VAFFA E DI DRAGHI DITE 'MM...GNE'?" - L'ATTORE GENOVESE SI SCAGLIA SU FACEBOOK CONTRO I PENTASTELLATI - GENTE CHE HA PORTATO IL PAESE ALL'INGOVERNABILITÀ IN TRE ANNI E DATO UN RUOLO ISTITUZIONALE A UN GENIO (ROCCO CASALINO, NDR) CHE IN UNA CHAT CON DEI GIORNALISTI, DOPO UNA TRAGEDIA, MANDA UN BEL VOCALE A TUTTI PER DIRE 'MI STATE ROVINANDO IL FERRAGOSTO'" – LA STOCCATA A RENZI: “UN CONFERENZIERE AMANTE DEI COSTUMI ARABI CON SEDICI PARLAMENTARI E I VOTI DI ALCUNI SELEZIONATI PARENTI STRETTI”

