EHI TU, LO VUOI UN CALIPPO? - "LE IENE" ESPLORANO IL DIETRO LE QUINTE DEL "CALIPPO TOUR" DI AMBRA BIANCHINI E PAOLINA: LE DUE STELLINE DI ONLYFANS CHE GIRANO L’ITALIA PER OFFRIRE FELLATIO A DESTRA E A MANCA - ARRIVATE IN UNA NUOVA CITTÀ, LE RAGAZZE AFFITTANO UN APPARTAMENTO E LANCIANO L’INVITO SUI SOCIAL. COMPRANO I TEST PER L’HIV A CUI SI DOVRANNO SOTTOPORRE I CANDIDATI, CHE VENGONO RIPRESI DURANTE L'ATTO - AL MOMENTO SONO UNA TRENTINA I FORTUNATI CHE SI SONO "UNITI" AL TOUR... - VIDEO

https://www.iene.mediaset.it/video/gaston-zama-2024-odissea-nel-calippo-tour_1351100.shtml

Estratto da www.liberoquotidiano.it

CALIPPO TOUR - SERVIZIO DELE IENE

È da settimane che si parla e ci si incuriosisce sul famoso “Calippo Tour”, cioè l’iniziativa di Ambra Bianchini, nome d’arte nel mondo di OnlyFans, con la sua amica Paolina. Queste giovani ventiduenni viaggiano attraverso l’Italia incontrando i fan, offrendo ses***o orale e non solo a perfetti sconosciuti.

Chi partecipa autorizza anche la pubblicazione dei relativi video sui social. Le Iene, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico di Italia 1, sono andate a indagare con Gaston Zama, che ha vissuto il “backstage” di una delle tappe del tour di Ambra e Paolina, quella di Torino.

ambra bianchini lovely paolina calippo tour 8

Le ragazze affittano un appartamento e lanciano l’invito, non prima di aver comprato in farmacia dei test per l’HiV da sottoporre ai candidati che, in aggiunta, devono presentare i propri esami del sangue. Finora già una trentina di “fortunati” in giro per lo stivale hanno potuto usufruire dei servizi delle due ragazze.

E si scopre che non pochi sono i problemi di un’attività social così spinta, al punto che TikTok di continuo banna i profili di entrambe, costrette continuamente a crearne di nuovi per poter diffondere i loro contenuti. Non poche anche le polemiche che mettono in campo il tema della morale, del femminismo e dell’opportunità di fare una cosa del genere.

La stessa Bianchini sminuisce le reazioni di molte donne: “Mi diverto un sacco a vedere tutti i video di vecchie, di signore anziane che fanno un sacco le moraliste di qua, di lì etc. con i diritti delle donne, ma dove andremo a finire! Come se mangiare il calippo fosse una cosa oscena, brutta, come se io facessi del male a qualcuno”. […]

