Eliana Michelazzo annuncia matrimonio e tatuaggio con Simone Coppi

1. L'ANTICIPAZIONE DI ''LIVE - NON È LA D'URSO'', IN CUI LA MICHELAZZO DICE DI AVER SCOPERTO SOLO ORA CHE IL SUO FIDANZATO (FORSE!!) NON ESISTE

Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di «Live – Non è la d’Urso», in un lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio.

«In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista».

Eliana rivela in lacrime: «Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…».

Conclude la Michelazzo: «Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di “Grande Fratello”».

Questi e molti altri retroscena sono contenuti nell’intervista che sarà trasmessa nella prossima puntata di «Live – Non è la d’Urso».

2. IN REALTÀ LEI È UNA DELLE SCENEGGIATRICI PRINCIPALI, VISTO CHE IL FORMAT LO HA SPERIMENTATO DIECI ANNI FA

Pamela Prati non ha inventato nulla. Il suo annunciatissimo e mai avvenuto matrimonio con Mark Caltagirone era già stato portato in scena dalla manager Eliana Michelazzo nel 2009, quando aveva annunciato di aver sposato l'inesistente fidanzato Simone Coppi. A provarlo alcune interviste scovate dal giornalista Carlo Mondonico, nelle quali la Michelazzo affermava: «Simone fa un lavoro di responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali.

Da settimane sono letteralmente presa di mira dai maligni per questa storia… Però se può zittire la gente, mi sono tatuata il suo nome sul braccio» (fonte Visto).

Oltre agli articoli di giornale Carlo Mondonico, conduttore dell'irriverente programma Spoiler su Radio Lattemiele, ha scovato in rete anche un video nel quale Eliana Michelazzo cerca di mettere a tacere le voci di tutti quelli che non credono all'esistenza del suo fidanzato Simone Coppi e a riprova mostra anche un tatuaggio col suo nome. Ecco il testo della parte più rilevante del video, che trovate anche allegato completo (fonte Youtube).

«Ciao ragazzi, vi devo dare una notizia. Oggi ho deciso di chiudere il forum (...) Quindi, visto che mi sono sposata e mi voglio creare una famiglia, non mi interessano più tutte le altre cose, ma solo vivere la mia vita. Ho anche visto che qualcuno ha anche dubitato della mia storia, del mio matrimonio, di tutte le cose che ho fatto e che ho detto fino a oggi. Invece questo video è per dirvi che è tutto vero. Sono sempre io che mi collego, non ci sono altre persone. Nessuno mi ha detto niente e faccio di testa mia, proprio perché per ogni tipo di programma e di ogni situazione, la gente crea troppe chiacchiere.

E io vivo una volta. Ho 30 anni e preferisco fare qualcosa d’altro. Cercate di capirmi. So che rimarrete male, ma questa è la mia decisione e non cambio idea... Poi ho fatto un’altra cosa che mi rimarrà per sempre ed è questo [e mostra il tatuaggio con la scritta “Simone”, ndr]. L’ho fatto perché quando ami una persona e ci credi, il tatuaggio rimane per sempre. E visto che comunque qualcuno può dubitare anche di questo, solo perché non si sono viste foto insieme a lui, visto che la mia vita è privata, non le mostrerò. Se capiterà, saranno miei problemi... Un bacio a tutti».

Nelle interviste rilasciate in quel periodo Eliana Michelazzo aggiunge particolari sulla sua storia con il fidanzato Simone Coppi che ricordano molto quello che ha raccontato nelle interviste delle ultime settimane Pamela Prati su Mark Caltagirone. Eliana racconta della sua convivenza con Simone «quando finisco di lavorare faccio la spesa, torno a casa nostra, e in attesa che il mio Simone torni dal lavoro cucino e metto a posto. La sera stiamo a casa io e lui, ci piace goderci la nostra intimità». Ma anche della fretta di sposarsi «Ne abbiamo parlato una sera e subito fatto. E il 20 dicembre ci sposeremo in chiesa, a Roma. Io ho persino dovuto fare la comunione e la cresima per poterlo fare!», e del desiderio di avere figli con lui «Mi piacerebbe molto avere presto dei figli, magari due gemelli».

Ecco alcuni estratti dalle interviste rilasciate da Eliana Michelazzo nel 2009 a Visto (in allegato le pagine del giornale).

Domanda giornalista: Ma chi è questo Simone Coppi, l’uomo che ti ha fatto perdere la testa?

Risposta Michelazzo: «L’ho conosciuto a luglio a cena da un’amica. Abbiamo parlato tutta la sera e scoperto di avere tante cose in comune. Dal giorno dopo abbiamo iniziato a scriverci su Facebook e a stare al telefono per ore. Mi ha conquistata perché è molto serio e riservato. Non è il solito bello senza contenuti. Io ho ormai 30 anni e nella vita voglio qualcosa in più. Con lui mi sono accorta che gli obiettivi sono gli stessi e che, magari, potremo costruire una bella famiglia».

Domanda giornalista: Già pensate ai figli?

«Ho tre nipoti che sono tutta la mia vita. Hanno 18, 14 e 7 anni. Sono diventata zia a 12 anni e quando li vedo impazzisco. Mi piacerebbe molto avere presto dei figli, magari due gemelli».

Domanda giornalista: Vi siete conosciuti a luglio e ad agosto avete fatto la promessa nuziale. Come mai tanta fretta?

Risposta Michelazzo: «A casa effettivamente ci hanno presi per pazzi», dice ridendo. «Noi non ci abbiamo pensato. Ne abbiamo parlato una sera e subito fatto. E il 20 dicembre ci sposeremo in chiesa, a Roma. Io ho persino dovuto fare la comunione e la cresima per poterlo fare! In fondo, quando due persone stanno bene tra loro, lo capiscono al volo. Così io ho lasciato casa mia e sono andata a vivere da Simone, in centro. Per noi dal giorno delle promesse in Comune è come se fossimo già marito e moglie. Il 20 dicembre sarà solo una formalità. Non ha neanche un significato particolare come data, era la prima libera nella chiesa che ci piaceva. E visto che vogliamo sposarci il prima possibile abbiamo accettato senza stare troppo a pensarci. Poi partiremo per il viaggio di nozze. Simone mi farà una sorpresa, dice, so solo che sarà un viaggio molto lungo».

Domanda giornalista: Eppure su Internet si è sparsa la voce che Simone non esista, ma sia un’invenzione per giustificare la tua mancata presenza sul trono di Uomini e donne.

Risposta Michelazzo: «Queste voci sono giunte anche a noi, e ci hanno fatto molto arrabbiare. Purtroppo la gente crede solo a ciò che vede. E non avendo ancora visto foto di me con Simone cercano di insinuare che io sia una bugiarda».

Domanda giornalista: Non basterebbe mostrarvi per zittire tutti?

Risposta Michelazzo: «Non possiamo. Simone fa un lavoro di

responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali [è un giudice, ndr]. Da settimane sono letteralmente presa di mira dai maligni per questa storia. Per questo motivo ho deciso di chiudere il mio forum internet, di annullare tutte le serate e di non andare più a eventi pubblici. Però, se può zittire la gente, mi sono tatuata il suo

nome sul braccio [lo prova un video su YouTube, ndr]. Tutti i tatuaggi che ho hanno un significato speciale. E il nome del mio uomo sul mio corpo è una prova che il nostro è un amore autentico e pulito».

Domanda giornalista: Sei un’Eliana nuova. Prima eri sempre in giro per locali, oggi sembri una casalinga provetta.

Risposta Michelazzo: «No, che dici? In realtà lavoro, sono socia di un’agenzia di spettacolo con un’amica. Ma non avrei problemi a fare la casalinga, sai? Infatti quando finisco di lavorare faccio la spesa, torno a casa nostra, e in attesa che il mio Simone torni dal lavoro cucino e metto a posto. La sera stiamo a casa io e lui, ci piace goderci la nostra intimità. Entrambi amiamo molto la buona tavola, così facciamo un sacco di cenette a lume di candela».

