ELISA ISOARDI, MEJO DI PAMELA PRATI – SHOW IN UN WINE BAR DI PIAZZA FARNESE CON ALESSANDRO DI PAOLO, DOVE LEI SI È MESSA A CANTARE MELODIE D’AMORE NAPOLETANE AL SUO PICCIONCINO. POI HA BRINDATO CON MOJITO (ALLA FACCIA DEL SUO EX SALVINI) CON IL BRILLOCCO ALL’ANULARE SINISTRO IN BELLA VISTA…

Gustavo Marco Cipolla per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

ELISA ISOARDI CANTA

Non è “La prova del cuoco” ma quella del cuore, questa volta, a regalare sorrisi alla bella Elisa Isoardi. Dopo la fine della relazione con l'ex ministro Matteo Salvini, la conduttrice del cooking show di Rai 1 era di nuovo in cerca della sua dolce metà per la gioia del popolo del gossip. Ma sembra che ormai, lontano dalle telecamere, la ricetta della felicità per Isoardi sia quella di condividere piacevoli attimi di spensieratezza nel cuore della città accanto al fidanzato imprenditore Alessandro Di Paolo, che ha già conosciuto la suocera Irma Sarale.

ELISA ISOARDI CON ALESSANDRO DI PAOLO IN UN WINE BAR DI ROMA

A piazza Farnese eccoli innamoratissimi in un wine bar per il dopocena, tra brindisi e Mojito, insieme al cagnolino Zenith che ama le coccole. Scattano quindi le presentazioni della coppia al regista Massimo Spano, seguito dal ristoratore Alessandro Camponeschi e dall'attore Piero Concilietti, testimoni speciali dell'unione sentimentale che a Di Paolo è costata uno meraviglioso smeraldo di sei carati.

ELISA ISOARDI CON ANELLO

Raggiante e accompagnata dalle note della chitarra, lei canta per lui melodie d'amour partenopee attirando l'attenzione degli ospiti del locale, mentre il manager la guarda divertito con tutti i sentimenti del caso. Fiori d'arancio in vista per i due piccioncini? Se così fosse Elisa non avrà di certo problemi ad organizzare il banchetto di nozze.

