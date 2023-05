ELISA ISOARDI PUO' SMETTERE DI FRIGNARE: INSIEME A MONICA CARADONNA SARA' LA PROSSIMA CONDUTTRICE DI “LINEA VERDE LIFE” – ARCHIVIATA LA “FATWA” RAI DOPO LA ROTTURA CON SALVINI, LA ISOARDI ERA APPRODATA A RAI2 CON IL FALLIMENTARE PROGRAMMA “VORREI DIRTI CHE” - ORA IL RITORNO SULLA RETE AMMIRAGLIA PREVISTO PER IL PROSSIMO AUTUNNO INSIEME ALLA CARADONNA, IN COSTANTE ASCESA SULLA TV PUBBLICA…

Potrebbe chiamarsi benissimo Linea Rosa, ma soltanto per ciò che attiene alla conduzione. Lo storico programma green di Rai 1, nella sua versione “life”, in onda nel mezzogiorno del sabato, avrà nella prossima stagione una conduzione tutta al femminile.

Possiamo anticiparvi che, migrata Daniela Ferolla ad Uno Mattina e congedatosi Marcello Masi, Linea Verde Life avrà al timone nella prossima stagione Elisa Isoardi e Monica Caradonna. La prima torna sull’ammiraglia dopo una parentesi (dimenticabile) su Rai 2 con “Vorrei Dirti Che”; la seconda, invece, è in costante ascesa sulla tv pubblica dopo il debutto la scorsa estate a Camper e, più recentemente, la conduzione di Linea Verde Discovery, Pizza Doc e la realizzazione di alcuni servizi per Top.

[…] Mentre si parla di assenza di quote rosa in Rai, il direttore del daytime Rai ha pensato bene di rispondere con due donne alla guida in un programma di punta sul territorio, nel quale, sino ad ora, un uomo non era mai mancato.

Il debutto di Isoardi e Caradonna è fissato il prossimo autunno nel sabato di Rai1.

