ELISA ISOARDI SECRETS – LA CONDUTTRICE DA MARA VENIER PIANGE PER LA “PAUSA FORZATA” DALLA TV E SUL RAPPORTO CON L’EX SALVINI DICE SIBILLINA: “TANTE PERSONE NON VERE POSSONO AVER MINATO IL NOSTRO RAPPORTO” - “ERAVAMO DUE PERSONE CHE SI AMAVANO CON TANTE COSE IN MEZZO. RIFAREI TUTTO. QUANDO SI PARLA DI LUI MI BRILLANO GLI OCCHI..."

Da today.it

ELISA ISOARDI A DOMENICA IN

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elisa Isoardi è tornata in tv dopo una lunga e forzata assenza. Dopo aver partecipato in qualità di concorrente a Ballando con le stelle e all'Isola dei Famosi, Isoardi non ha più trovato spazio in onda, commuovendosi al cospetto di Mara nel confessare quanto amerebbe riavere un programma tutto suo. "Mi piacerebbe tornare a condurre perché è quello che so fare. Grazie per tutto quello che mi ha dato la Rai. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”, ha rivelato Elisa, prima di tornare sulla sua chiacchierata storia d'amore con Matteo Salvini.

ELISA ISOARDI A DOMENICA IN

Un rapporto durato quasi 5 anni, che Isoardi non ha ancora del tutto dimenticato. "Nostalgia? Di quei tempi sì, dell'amore sì. Ricordo le cose belle. Quando si parla di lui mi brillano gli occhi". Parole che hanno suscitato clamore sui social, con Elisa che ha candidamente ricordato come fossero "due persone che si amavano. Lo ricordo con affetto e sorriso. Rifarei tutte le scelte d'amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata".

ELISA ISOARDI

Nei mesi scorsi si è parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Isoardi e l'imprenditore Alessandro Di Paolo, mentre Salvini ha da tempo dimenticato Elisa con la 29enne Francesca Verdini, figlia di Denis. L'ultima trasmissione Rai condotta da Elisa è stata La prova del cuoco, chiusa nel 2020. Lo scorso anno si era vociferato di un suo possibile approdo a Mediaset, una volta conclusa l'Isola dei Famosi, ma alla fine non se n'è fatto niente.

ISOARDI

Da ilsussidiario.net

Elisa Isoardi ha ammesso di aver amato molto. “Rifarei tutte le scelte che ho fatto, tutte”, ha svelato, parlando anche delle scelte amorose. Il riferimento è stato subito a Matteo Salvini: “Sì, ho amato profondamente, ma sono anche stata amata tantissimo. Ho pagato abbastanza”, ha svelato.

Salvini Isoardi

Con Matteo Salvini sono stati per cinque anni. Elisa ha vissuto la crescita professionale e politica di Salvini, “ma io mi sono innamorata dell’uomo”, ha ammesso la conduttrice. “Prima ero più ingenua e tante volte., tante persone non vere possono aver minato il nostro rapporto”, ha aggiunto, “Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo ma lo ricordo con tanto affetto e con il sorriso”.

La Isoardi ha ammesso di provare ancora nostalgia per quei tempi vissuti: “Quando parli di Matteo mi si illuminano gli occhi”, ha proseguito. Adesso c’è qualcun altro? “Adesso no!”, ha dichiarato.

