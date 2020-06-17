ELISA, PARLACI DELLA PROSTATA! - DOPO LA CANCELLAZIONE DALLA CONDUZIONE DE "LA PROVA DEL CUOCO" (DALLA VILLA NEL BOSCO ARRIVA LA CLERICI CON IL "CUOCO" BRUCIO PRESTA), COLETTA RIPESCA DAL CESTINO "CHECK UP", CHE FACEVA FELICE SOLO BIAGIO AGNES, SU BENESSERE E SALUTE - IMPAURITA PER L'INCOMPETENZA SULLA MATERIA, SDEGNATA PER L'AFFRONTO DI ANDARE IN ONDA SOLO LA DOMENICA, LA PENNELLONA DI CUNEO HA DETTO NO. MA DAVANTI ALLA PROSPETTIVA DI RITORNARE A PETTINARE LE BAMBOLE, HA RINCULATO E ACCETTATO - L'EX COCCA DI SALVINI SARA' ANCHE NEL CAST DI "BALLANDO CON LE STELLE"...

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ASINO CHI (FA LA) LEGGE - VERDELLI: L'ITALIA STA ANDANDO INCONTRO A UN ICEBERG CHE SI CHIAMA SCUOLA: IN GERMANIA, FRANCIA, REGNO UNITO, DANIMARCA, MA PERSINO IN PAESI PIÙ FRAGILI COME GRECIA E PORTOGALLO, CHI DALLE MATERNE E CHI ANCHE SOLO PER CONCLUDERE I CICLI, HANNO TENTATO DI CUCIRE LA FERITA APERTA DALLA PANDEMIA METTENDO PER I PRIMI I BAMBINI. NOI STIAMO FACENDO IL CONTRARIO, E NON DA OGGI. FRA I 37 STATI DELL'OCSE, SIAMO CON VERGOGNA ALL' ULTIMO POSTO PER SPESA PUBBLICA DESTINATA ALL' ISTRUZIONE

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