Ivan Rota per Dagospia

elisabetta canalis

Sarà anche un caso, ma come mai la giornalista enogatronomica Barbara Politi si trova sempre dove c’è Damiano David dei Maneskin? Doppietta anche per il concerto romano…

Chiara Ferragni ha ricordato della Barbie che le fu dedicata nel 2016: “Il film mi ha fatto pensare a quando abitavo a Los Angeles e in quegli anni la Mattel ha ricreato una Barbie me. Era una Barbie con i miei vestiti e il mio computer e i miei accessori, ed era la prima Barbie imprenditrice digitale. Ma il concetto bello alla base è uno specifico. Barbie da sempre è stata una donna emancipata, che è riuscita a fare tutto quanto. Sono orgogliosa di essere stata anche io una di queste Barbie“

diletta leotta

Elisabetta Canalis nella bufera per le frasi sulla gravidanza nel podcast di Diletta Leotta: “A me non è piaciuta. L’unica cosa bella era sapere che mia figlia stava bene.mEro spaventatissima. Mi dicevo: sarà un alieno. Piovono critiche: “Silicone dalla testa ai piedi e poi fa strano avere una meraviglia in grembo”, ma anche il sempreverde “Perchè fate figli?”.E alle polemiche ha partecipato anche Nina Moric, che si è sentita in diritto di etichettare come "Mostri" le due colleghe per quanto dichiarato.

L’ ex gieffina Elenoire Ferruzzi sul nuovo corso del Grande Fratello: “ Il GF è un reality e quindi i reality devono rappresentare la realtà e la vita vera, che è fatta di mille sfumature. E quindi un reality deve rimanere un reality, certo, nei limiti del rispetto, però un reality ripeto che deve portare la realtà in tv, con i suoi pro e i suoi contro, con le bellezze e le bruttezze del reale. Quindi voler cercare di fare un reality di educandi io lo trovo sbagliato.

selvaggia lucarelli

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata” , posta su Twitter Selvaggia Lucarelli ,“Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

Il compleanno di Beppe Convertini, in total black, conduttore e autore della terza edizione del programma ‘Azzurro..storie di mare’ in onda da domenica 30 luglio alle 9:40 su Rai1 con testimonial d’eccezione come Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno. A festeggiarlo, Anna Falchi, Stefania Orlando, Simona Sala, Marzia Roncacci, Sara Ricci, Alma Manera con Regina, Federica Gentile, Vittoriana Abate con il marito Simone Billi, Pascal Vicedomini, Anton Giulio Grande, Simona Borioni, Simona Rolandi, Stephanie del Toro, Marco Cunsolo con sua moglie Blanda Freni,

cesara buonamici foto di bacco

Fedez ha sempre fatto di Instagram una sorta di diario personale aperto al pubblico, a volte anche esagerando. Come mai ora lo si vede sempre molto meno?

chiara ferragni 3

nina moric chiara ferragni

barbara politi