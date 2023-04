Ivan Rota per Dagospia

Massimo Ambrosini e la moglie Paola ospiti a Verissimo per parlare della malattia del figlio Alessandro. A due anni il bambino soffre di diabete di tipo 1: una sindrome dalla quale, almeno ad oggi, non si guarisce. La signora Ambrosini ha raccontato a Silvia Toffanin come ha scoperto il problema di salute del suo terzogenito (la coppia ha altri due figli più grandi): "Alessandro ha iniziato a fare tanta pipì e a bere tanto. Aveva dei valori sballatissimi e 567 di glicemia e per questo siamo corsi in ospedale. Da lì è iniziato tutto".

Stefania Orlando è spesso ospite amatissima a La Vita in Diretta da Alberto Matano. Frizzante, competente, senza peli sulla lingua: ora si dice che un dirigente punti sulla Orlando per la conduzione di un nuovo programma.

Elisabetta Canalis rompe il silenzio social: “Eccomi qui , dopo 3 giorni di antibiotici, 3 giorni senza lavarmi i capelli, una seduta di reiki e la piega fatta da 10 min . Sono rinata!”

Continua (per ora) la storia d’amore, nata nella casa del Grande Fratello Vip, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il ragazzo dice che i suoi genitori sono pazzi di lei: “Mamma dice che Antonella è simpaticissima ‘matta come un cavallo’, però è bella. Papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”.

Alfonso Signorini interviene per rimproverare Edoardo Tavassi che si è rivolto alla fidanzata Micol Incorvaia con epiteti poco carini come sfigata: “Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol, ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. “

Il conduttore ha proseguito: “Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata al telefono. Ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione. Detto questo goditi il week end e la finale.” In molti hanno detto che Tavassi ha sempre avuto un trattamento di favore rispetto a altri concorrenti…

E chi ferma più Beatrice Grannò? L'attrice e cantautrice romana, reduce dal successo della nudissima serie americana di HBO "The White Lotus", annuncia tre date in cui presenterà alcuni inediti del suo nuovo progetto musicale. Il 10 e 11 aprile, rispettivamente a Milano e Bologna, in apertura a Ichiko Aoba e il 29 aprile a Roma, in apertura a Generic Animal.

Rivoluzionato il cast dell’Isola dei Famosi: Gianmarco Onestini, fratello minore del gieffino Luca Onestini, che ha già partecipato all’ultima edizione di Supervivientes, fuori. Al suo posto ci sarà Andrea Lo Cicero, ex rugbista siciliano.

Nessuna conferma per Luca Di Carlo e Giulia Sara Salemi, uno “famoso” per essere l’avvocato di Ilona Staller e la seconda come idolo di TikTok: al loro posto hanno trovato spazio i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Niente da fare anche per le gemelle Elga e Serena Enardu, al loro posto ci saranno le attrici Corinne Clery e Nathaly Caldonazzo.

Annalisa è stata ospite della seconda puntata di Felicissima Sera All Inclusive : ha cantato la sua hit Bellissima e poi il nuovo singolo Mon Amour. Mentre la cantante si stava esibendo circondata dai ballerini e ballerine, Pio e Amedeo si sono palesati e hanno cominciato a limonare. I due hanno preso alla lettera il testo della canzone: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me, mon amour, amour, ma chi baci tu?”

Antonino, vincitore a Tale e Quale Show e dichiaratamente gay, é stato ospite di Loretta Goggi a Benedetta Primavera. Molti i commenti su Twitter e fra quesi il cantante ne ha notato uno molto antipatico. “Quanto è passiva”, ha scritto un utente. Commento al quale Antonino ha risposto: “Mbè? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro ‘na tastiera. Che gente stronza “.

Il Cenacolo di Arturo Artom, uno degli eventi piú eleganti della scena milanese, é giunto a quota trecentocinquantuno serate. A casa di Lorenzo Comoletti , il CenacoloArtom ha reso omaggio a Eleonora Giorgi che ha percorso la sua carriera che l’ha portata anche alla candidatura agli Oscar con il film Dimenticare Venezia di Franco Brusati. Trasversale come pochi: da film d’autore,c ome Oltre la Porta di Liliana Cavani, all’ ironica partecipazione al Grande Fratello Vip. Una cena che ha visto numerosi convitati sulle splendide terrazze con vista. Tra i presenti Roberta Ruiu, Paola Manfrin, Jonathan Kashanian, Alessandra Repini, Mattia Boffi Valagussa, il grande musicista Piero Salvatori , l'editore Giacomo Bruno, l'Ad di Alpitour Gabriele Burgio, il gallerista Glauco Cavacciuti, Massimo Dal Checco vicepresidente della Camera di Commercio di Milano, Francesco Ferri Ad di Gellify, Paola Mazzuccato, Francesca Rocco, Martino Crespi, Stefania Gatta, Sergio Tripodi e la regina del packaging Lara Botta.

antonella fiordelisi jonathan kashanian lorenzo comoletti eleonora giorgi e arturo artom eleonora giorgi roberta ruiu arturo artom antonella fiordelisi ivan rota eleonora giorgi mattia boffi elisabetta canalis 2 elisabetta canalis micol incorvaia antonella fiordelisi antonella fiordelisi 1