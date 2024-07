ELODIE HA I NERVI A FIOR DI CHIAPPA: SECONDO "CHI", LA CANTANTE AVREBBE LITIGATO CON IL FIDANZATO ANDREA IANNONE ALL’AEROPORTO DI MANCHESTER (I DUE DURANTE IL VOLO PER MILANO SI SAREBBERO CHIARITI) – COME DAGO DIXIT, ELODIE HA DEI PROBLEMI CON LA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL SUO TOUR NEGLI STADI 2025. "HA FATTO IL PASSO PIÙ LUNGO DELLA GAMBA", DICONO. NON A CASO QUALCUNO ASSICURA CHE POTREBBE FARE UN SALTO A SANREMO: "POCO IMPORTA IL RUOLO SERVE UNA SPINTA…”

Da corrieredellosport.it

iannone elodie

Elodie al centro di nuovi gossip privati e professionali. Pare che nell'ultimo periodo la cantante e attrice abbia avuto qualche problema di troppo con il fidanzato Andrea Iannone. "Weekend inglese con qualche turbolenza per Elodie e Andrea Iannone - spiffera il settimanale Chi - La coppia è arrivata domenica sera all'aeroporto di Manchester con l'aria di chi aveva appena terminato di litigare. Nonostante i musi lunghi, durante l'attesa per l'imbarco, la cantante si è concessa per qualche selfie con giovani fan italiani".

La situazione sarebbe migliorata in seguito, durante il viaggio di ritorno verso Milano, quando "l'atmosfera è andata rasserenandosi e, sorvolando le Alpi, i due fidanzati sono tornati ad abbracciarsi fino all'atterraggio a Malpensa". La coppia è unita dal 2022.

andrea iannone elodie

Elodie e il problema con il tour negli stadi

Ma oltre alle faccende di cuore, in questo periodo Elodie avrebbe anche alcuni grattacapi lavorativi. Secondo quanto riporta Dagospia, la Di Patrizi avrebbe dei problemi con la vendita dei biglietti del suo tour negli stadi. "Ha fatto il passo più lungo della gamba", dicono a bassa voce nell'ambiente musicale. Ha annunciato due stadi importanti per giugno 2025 a Milano e Napoli, due stadi mica da poco. - si legge sul portale - E non facili da riempire, non a caso qualcuno assicura che potrebbe fare un salto al prossimo Festival di Sanremo.

iannone elodie

Quale ruolo? Ha partecipato tra i big e lo ha co-condotto con Amadeus: "Poco importa il ruolo serve una spinta. Dicono". Due i concerti di Elodie previsti nel 2025: l'8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

andrea iannone elodie 55 il duetto di elodie e tananai 5 elodie andrea iannone 5 elodie andrea iannone andrea iannone elodie elodie andrea iannone