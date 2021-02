ELON MUSK, CHE PUTINATA! IL FONDATORE DI TESLA INVITA LO ZAR VLAD A CONVERSARE SU CLUBHOUSE. IL CREMLINO NON CHIUDE LA PORTA: "INTERESSANTE" – MUSK HA LANCIATO L'INVITO SU TWITTER: "SAREBBE UN ONORE PER ME". IL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE RUSSO: "NON USA I SOCIAL. PRIMA DOBBIAMO CAPIRE LA PROPOSTA IN CONCRETO, POI RISPONDEREMO" - PUTIN, EX AGENTE DEL KGB CHE IN PASSATO HA DEFINITO INTERNET "UN PROGETTO DELLA CIA", È SEMPRE STATO MOLTO DISTANTE DALLE MODERNE TECNOLOGIE...

Elon Musk, l'uomo più ricco al mondo, il fondatore statunitense di Space X e Tesla, ha invitato il presidente Vladimir Putin a conversare con lui su ClubHouse, il nuovo social di chat vocali. Una proposta che il Cremlino ha definito "molto interessante", senza chiudere la porta.

Musk ha avanzato l'idea su Twitter. Ha "taggato" il profilo del Cremlino in lingua inglese scrivendo: "Si unirebbe a me per una conversazione su ClubHouse?". E poi in un secondo tweet in russo ha aggiunto: "Sarebbe un onore per me parlare con lei".

Interrogato dai giornalisti in conferenza stampa, Dmitrij Peskov, portavoce di Putin, ha risposto: "In generale, è una proposta naturalmente molto interessante, ma dobbiamo capire che cosa significa, che cosa viene proposto concretamente. Dobbiamo verificare, poi risponderemo". Ma ha precisato: "Putin non usa i social network di persona, non li ha".

Putin, ex agente del Kgb che in passato ha definito Internet "un progetto della Cia", è sempre stato molto distante dalle moderne tecnologie. Il social network Clubhouse è una piattaforma audio attualmente disponibile solo su invito per gli utenti Apple.

Musk, 49 anni e una fortuna di oltre 180 miliardi di dollari, lo scorso novembre grazie alla sua azienda SpaceX ha inviato quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), consacrando la fine del monopolio russo sull'accesso allo spazio. Per nove anni l'unico dispositivo in grado di raggiungere la Iss era stato il Soyuz russo, dopo che lo Shuttle americano aveva cessato i viaggi.

