ELON MUSK VUOLE SPOLPARE GLI UTENTI DI “X” (IL “NUOVO” TWITTER): POTREBBE RENDERE IL SOCIAL ACCESSIBILE SOLO A CHI PAGA UN ABBONAMENTO MENSILE, CON LA SCUSA DI VOLER "COMBATTERE I BOT” – MUSK, IN VERSIONE COMPLOTTARO, SE LA PRENDE CON GEORGE SOROS PER “L’INVASIONE” DI MIGRANTI A LAMPEDUSA: “È GUIDATA DA LUI” – L’INCONTRO CON ERDOGAN A CUI MUSK HA PARTECIPATO CON IL FIGLIO...

1- MIGRANTI LAMPEDUSA, ELON MUSK ATTACCA GEORGE SOROS: "VUOLE DISTRUGGERE L'OCCIDENTE"

ELON MUSK SI PORTA IL FIGLIO ALL INCONTRO CON ERDOGAN - 2

(Adnkronos) - Elon Musk attacca George Soros, accusando la fondazione del filantropo americano di "volere niente di meno della distruzione della civiltà occidentale". Il commento del magnate, numero 1 di X, appare in un post del suo social in risposta al post di un utente sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa, in cui si parla di "invasione guidata da George Soros".

elon musk fuma uno spinello

Soros viene spesso preso di mira nell'ambito di teorie complottiste antisemite per il suo sostegno ad organizzazioni della società civile di vari paesi. Musk è stato accusato da più parti di permettere la diffusione dell'antisemitismo su X, accuse che il miliardario ha sempre respinto, arrivando a minacciare di querela l'Antidemation League, storica associazione ebraica contro le discriminazioni. L'attacco di Musk a Soros, fa notare il Guardian, è partito alla vigilia dell'incontro che il patron della Tesla avrà oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo quanto scriveva nei giorni scorsi il Washington Post, l'incontro è stato organizzato anche per smentire le accuse di antisemitismo.

2-L'ULTIMA PROVOCAZIONE DI ELON MUSK: TWITTER/X A PAGAMENTO PER TUTTI

Estratto dell’articolo di Alessio Marino per www.tech.everyeye.it

elon musk 2

Non sappiamo se sia una provocazione oppure se effettivamente ci stia pensando, ma Elon Musk nel corso di un live streaming con il primo ministro israeliano Benjamin Nethanyahu ha affermato che potrebbe rendere X accessibile solo a coloro che pagano un abbonamento.

Nel corso della diretta, il CEO di SpaceX e Tesla ha affermato che la piattaforma di microblogging sta “passando ad un sistema con un piccolo pagamento mensile”, allo scopo di contrastare i bot che rappresentano sin da quando ha acquistato X il primo nemico del sudafricano. Secondo Musk, l’accesso tramite paywall “è l'unico modo che mi viene in mente per combattere vasti eserciti di robot”. [...]

ELON MUSK SI PORTA IL FIGLIO ALL INCONTRO CON ERDOGAN - 1

Musk non ha diffuso molte informazioni sul piano: non è chiaro quando (e se) entrerà in vigore, tanto meno quanto bisognerà pagare per accedere al sito. Ha precisato che si tratterà di una “piccola somma di denaro”. Resta da capire quante persone saranno disposte a pagarle, anche alla luce dei recenti rapporti che parlano di un calo delle iscrizioni e degli utenti attivi per Twitter, che non va così male dal 2011. [...]

3-ELON MUSK PORTA IL FIGLIO X ALL'INCONTRO CON ERDOGAN

Il divertente siparietto alla Turkish House di New York tra Elon Musk e suo figlio X con il presidente turco Erdogan, in visita nella Grande Mela per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mentre i due discutono del futuro di Tesla in Turchia, il piccolo X sembra non essere impressionato dal regalo di Erdogan, un pallone da calcio.

GEORGE SOROS elon musk