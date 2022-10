21 ott 2022 10:20

ELON TIRA GIÙ LA MUSK-ERA - IL "WASHINGTON POST" (DI PROPRIETÀ DI JEFF BEZOS) SVELA IL PIANO LACRIME E SANGUE CHE IL FONDATORE DI TESLA HA IN MENTE PER TWITTER - MUSK VOREBBE MANDARE A CASA IL 75% DEI 7.500 LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA E TAGLIARE LE BUSTE PAGA DI 800 MILIONI DI DOLLARI - CHE SIA UNA TATTICA DI MUSK PER FAR INCAZZARE I LAVORATORI E OSTACOLARE LA VENDITA? - IL MILIARDARIO NON È PIÙ INTERESSATO ALL'ACQUISTO MA NON SA COME USCIRNE...