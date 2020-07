ELSA FORNERO MEJO DI MIKE BONGIORNO – “HO DEPOSITATO 2MILA EURO IN UN CONTO CORRENTE BANCARIO CHE MI DÀ UN RENDIMENTO ANNUO DEL 3%. SENZA PRELIEVI, QUANTO AVRÒ ALLA FINE DELL'ANNO?”. “LE DOBBIAMO SAPE' 'STE COSE, I TENG CINCCIENT EURO 'NCOPP 'O CUNTO”, RISPONDE UNA DELLA SQUADRE DELLE NEOMELODICHE – L’EX MINISTRO NUOVA REGINA DEL QUIZ NELLO SHOW CON COSTANTINO DELLA GHERARDESCA – LA POLEMICA CON BUFFAGNI, IL PERDONO A SALVINI "TRA 10 ANNI" E QUEL LIBRO SUL SESSO… - VIDEO

Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

elsa fornero

«E poi l' altro giorno Costantino della Gherardesca mi ha mandato a casa il suo ultimo libro. Lo apro, c' è anche una bella dedica, lo metto da parte col proposito di dargli un' occhiata. Finisce nelle mani di mio marito, che lo apre prima di me».

A questo punto la voce di Elsa Fornero si abbassa, come se il pudore nei confronti della scena che sta per raccontare meritasse il sussurro che si deve alle confidenze, e non la tonalità propria delle conversazioni normali. «Mio marito mi dice "Elsa, ma questo libro?". E io, "me l' ha mandato l' autore, guarda c' è anche una bella dedica". E lui, "ma gli hai dato un' occhiata?". E io, "a dire il vero non ancora, perché?".

"Elsa, questo libro parla anche di sesso", mi fa lui. Sono rimasta un po' così, sa, non me l' aspettavo. Abbiamo così poco tempo nella vita che uno, se proprio deve leggere un libro, magari non legge un libro che parla di sesso. Non trova?».

elsa fornero

Così il testo «La religione del lusso» - «confessioni autobiografiche e imbarazzanti dietro le quinte del mondo dello spettacolo», si legge nella nota dell' editore Rizzoli - ha violato per qualche secondo la tranquillità familiare della coppia accademica da mezzo secolo composta da Elsa Fornero e Mario Deaglio. Il filo conduttore che invece lega la rigorosa ex ministra del Lavoro allo spumeggiante Costantino della Gherardesca, oltre al libro in omaggio ovviamente, è la trasmissione condotta da quest' ultimo su Rai Due, che si chiama «Resta a casa e vinci».

Un quiz show in cui dieci esperti - Fornero (esperta di economia) divide il parterre, tra gli altri, con Carmen di Pietro (letteratura), Enzo Miccio (galateo), Vera Gemma (seduzione), Lory del Santo (cinema) e anche un pupazzo a forma di porcellino - rivolgono domande sul tema di loro competenza ai concorrenti. Che, come i giurati, stanno a casa loro.

«Sia chiaro, non è che sto cercando un futuro come giurata in tv o partecipante ai quiz show. Non ho l' età per iniziare un nuovo lavoro», spiega Fornero. «Ho solo accettato la proposta gentile e cortese di una persona gentile e cortese», aggiunge. Nasce tutto da una telefonata, una di quelle - racconta l' ex ministra - «che non si ricevono spesso. Mi chiama una persona, mi dice di essere un amico di della Gherardesca e mi chiede se posso fargli un videomessaggio di auguri per il suo compleanno.

elsa fornero

Mi informo su chi sia perché onestamente non lo conoscevo e poi decido di registrare questo videomessaggio di auguri. Qualche tempo dopo, eravamo durante il lockdown, mi chiama un collaboratore di Costantino e mi chiede se posso registrare alcune domande semplici a proposito di quella che io chiamo "alfabetizzazione finanziaria" per un quiz tv. E io dico "ma certo, perché no?"».

E così, nel pomeriggio catodico di mamma Rai, è possibile incrociare Fornero mentre interviene nella sfida tra la squadra «Neomelodiche» e il team «Rockettari» e fa la sua domanda: «Ho depositato duemila euro in un conto corrente bancario che mi dà un rendimento annuo del 3 percento. Senza prelievi, quanto avrò alla fine dell' anno?». «Le dobbiamo sape' 'ste cose, i teng cinccient euro 'ncopp 'o cunto», è la prima reazione di una delle neomelodiche mentre, tra i rockettari, il più lesto s' arrampica nel calcolo, «dobbiamo fare duemila per tre diviso cento, no?».

resta a casa e vinci

«Ancora non l' ho visto, devo recuperare le puntate», scandisce l' ex ministra del Lavoro. Quiz a parte, in tv si farà vedere ancora, «anche perché ho capito che in tanti, da casa, hanno voglia di qualcuno che tenti di dare spiegazioni chiare, non urlate, senza polemica e senza attacchi personali».

Agli attacchi personali si è abituata, lei. «Con le e-mail mi può contattare chiunque, vado dove mi chiamano associazioni di studenti, piccoli comuni come Pieve di Teco.

Dove c' è qualcuno che è interessato ad ascoltarmi, io ci vado. Certo, ricevo anche tanti insulti e devo dire che non mi fanno neanche paura. Soprattutto i vigliacchi che non si firmano, alcuni hanno dei vergognosi nickname che rimandano al peggiore squadrismo».

elsa fornero resta a casa e vinci 1

Conti in sospeso no, non ne ha. «Certo», spiega Fornero, «mi piacerebbe incrociare di nuovo in tv il sottosegretario Buffagni. Una volta, mentre ero collegata da Berlino e lui in studio, ebbe il coraggio di dire che stavo là per prendere ordini dalla Merkel. Lo vorrei incontrare adesso, dopo la partita che il governo di cui fa parte ha giocato in Europa sul Recovery fund, in accordo con la Germania. Gli direi, "scusi Buffagni, ha preso qualche ordine dalla Merkel, per caso, insieme a Di Maio?"».

fornero buffagni

A Salvini, invece, «non perdonerò mai l' attacco squadrista che fece sotto la mia casa a San Carlo Canavese, insieme a decine di persone. Una cosa inqualificabile davvero». Se il leader leghista si scusasse, in futuro? «Guardi, non saprei proprio. Magari, visto che il tempo lenisce anche le ferite più dolorose, tra dieci anni.Ma dovrei vedere che è pentito davvero».

A proposito di dieci anni.

elsa fornero resta a casa e vinci

L' anno prossimo saranno dieci anni del governo Monti, dieci anni del Salva Italia, dieci anni dalle lacrime, dieci anni dal giorno in cui la sua vita non sarebbe stata mai più come prima. «Anche lì fu una telefonata, ero in aeroporto di ritorno da Bruxelles. Mi telefona Monti e mi dice "sai perché ti sto chiamando?".

Gli rispondo "perché vuoi che ti faccia gli auguri?". E lui, "voglio che fai il mio ministro del Lavoro". Erano le 21.30, gli dissi che dovevo parlarne con mio marito, pretese una risposta entro le 23. "Confido che dirai di sì, Elsa"». E sì era stato anche allora, come anni dopo con Costantino della Gherardesca. Senza ricevere a casa libri che parlavano di sesso, però.

elsa fornero resta a casa e vinci Mario Monti Elsa Fornero elsa fornero piange fornero MATTEO SALVINI LEGGE FORNERO fornero buffagni elsa fornero resta a casa e vinci 4