Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile redazione di «Dagospia»,

in riferimento agli articoli oltraggiosi e crudeli - nonché pieni di falsità facilmente verificabili - pubblicati in questi giorni sul vostro sito, non abbiamo nulla da pensare che sia riferibile pubblicamente.

Ne prendiamo atto come di una violenza dalla quale non vogliamo e non possiamo difenderci in nessun modo, dispiaciuti solo che ne venga profondamente turbata una famiglia di persone oneste e generose come quella di Libero De Rienzo, con tutto il dolore che sta dignitosamente sopportando.

Quello che ci turba di più è l'anonimato di questi scritti, che ci ricorda una pratica tipicamente fascista, caratteristica ad esempio delle riviste dei collaborazionisti francesi negli anni dell'occupazione nazista, o delle lettere dei ricattatori.

Che questo sia legale o passibile di querele non ci interessa, è il profilo morale di tutto ciò che ci sconcerta, ma ognuno, a partire dal direttore del vostro sito, ha la sua coscienza e dunque i suoi limiti, sui quali non ci intendiamo né indagare né esprimere il giudizio che ce ne siamo fatti.

Non possiamo né vogliamo, insomma, fare nulla contro di voi, ma pensiamo di avere un solo diritto: è capitato in passato e potrebbe accadere in futuro che il vostro sito (peraltro senza nessun awertimento e nessun compenso) riproduca dei nostri articoli, creando l'idea implicita di un nostro assenso alle pratiche della vostra testata.

Non faremo nulla per impedirvi di infangare la nostra reputazione e la nostra buona fede, è la nostra vita che parla per noi, ma possiamo diffidarvi dal ripetere questa pratica. Essere il bersaglio della vostra inumanità può anche essere un onore, apparire come «firme» in una testata che pratica in questo modo ingiurioso l'anonimato, collaborando anche in maniera infinitesimale all'offerta proposta ai lettori, è un fatto intollerabile dal quale intendiamo tutelarci con ogni mezzo.

In fede,

Chiara Gamberale e Emanuele Trevi

DAGO-RISPOSTA

Come scriveva Voltaire in “Discours en vers sur l'homme”, “ama la verità e perdona l’errore”: noi (tutti i testi sono firmati) serviamo la verità riportando i fatti e non condanniamo proprio nessuno per gli errori, nemmeno coloro che hanno lasciato solo Libero De Rienzo scoprendosene poi amici per mettere la museruola agli altri e dare lezioni di giornalismo e di morale. E lo fanno peraltro mandando messaggi criptici e fumosi, senza alcuna contestazione puntuale.

