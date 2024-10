EMMANUEL MACRON CE L’HA COSÌ TANTO CON GLI ITALIANI CHE SI ATTACCA PURE A “EMILY IN PARIS” – A “VARIETY” IL PRESIDENTE FRANCESE HA RIVELATO DI ESSERE PRONTO A BATTERSI PER RIPORTARE LA SERIE NETFLIX DA ROMA A PARIGI DOPO L’ANNUNCIATO CAMBIO DI LOCATION DELLA QUINTA STAGIONE: “LOTTEREMO DURAMENTE, ‘EMILY IN PARIS’ A ROMA NON HA SENSO. LA SERIE È SUPER POSITIVA PER QUANTO RIGUARDA L'ATTRATTIVA DELLA NAZIONE” – E SUL CAMEO DELLA MOGLIE BRIGITTE IN UNA PUNTATA RIVELA CHE… VIDEO

Il presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata a Variety, ha svelato di non essere assolutamente d'accordo con la possibilità che Emily in Paris venga ambientata nella prossima stagione in Italia.

[...] parlando del cameo compiuto dalla moglie Brigitte nella seconda parte della stagione 2, ha dichiarato:

«Sono stato super orgoglioso ed è stata davvero felice nel farlo. Si tratta di pochi minuti, ma penso sia stato un momento davvero bello per lei. [...] Emily in Paris è super positiva per quanto riguarda l'attrattiva della nazione. Per quanto mi riguarda è un'ottima iniziativa».

Parlando del possibile cambio di location della quinta stagione, Macron ha quindi aggiunto: «Lotteremo duramente. E chiederemo che rimangano a Parigi! Emily in Paris a Roma non ha senso».

Il presidente non ha comunque intenzione di fare un'apparizione nelle puntate, a differenza della moglie: «Sono meno attraente rispetto a Brigitte!»

