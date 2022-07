GLI EMMY DEI GIUSTI - TUTTI FERMI! ARRIVANO LE NOMINATIONS DEGLI EMMY: "SUCCESSION”, LA GRANDE SERIE HBO CON LA FAMIGLIA DI CAPITALISTI SIMIL MURDOCH, SEGNA IL MASSIMO, BEN 25 NOMINATIONS - LA VERA NOVITÀ È CHE LE SERIE HBO, DA “SUCCESSION” A “EUPHORIA”, OTTENGONO 140 NOMINATION, 10 IN PIÙ DELL’ANNO SCORSO, MENTRE QUELLE NETFLIX, DA “STRANGER THINGS” A “SQUID GAME”, SOLO 105, CIOÈ 24 IN MENO DI UN ANNO FA - L’ALTRA VERA NOVITÀ È CHE TRA LE NOMINATE CI SONO SOLO SERIE IN STREAMING, A PARTE … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

succession

Tutti fermi! Arrivano le nominations degli Emmy. “Succession”, la grande serie HBO con la famiglia di capitalisti simil Murdoch con padre stronzone interpretato da Brian Cox e figlio che rosica interpretato da Jeremy Strong, segna il massimo, ben 25 nominations. Tutti gli attori compresi, ovvio, pure Adrien Brody come guest star.

euphoria 1

“Ted Lasso”, la serie comica Apple tv che ha già vinto una marea di Emmy l’anno scorso ne ha 20 di nominations, e anche “The White Lotus”, HBO, che da noi non è che sia piaciuta da morire. Per il resto è quasi tutto come pensate. La vera novità è che le serie HBO, che da noi si vedono tutte su Sky, da “Succession” a “Euphoria”, ottengono 140 nomination, 10 in più dell’anno scorso, mentre quelle Netflix, da “Stranger Things” a “Squid Game”, solo 105, cioè 24 in meno di un anno fa, anche se farà storia il fatto che Netflix presenta agli Emmy, con “Squid Game”, per la prima volta una serie non parlata in inglese.

pam & tommy

Tra le finaliste delle serie drammatiche abbiamo quindi “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Ozark”, “Succession”, “Squid Game”, “Stranger Things”, “Yellowjacket”. Chissà chi vince. Avete ovviamente Zendaya tra le top nominations per “Euphoria”, assieme alla Cassie di Sydney Sweeney, anche se non c’è nomination per Hunter Schaefer (ma in questa stagione non ha fatto nulla, su…), l’incredibile Oscar Isaac per “Scene da un matrimonio”, anche se non è stata nominata Jessica Chastain, la coppia insanguinata formata da Colin Firth e Toni Collette di “The Staircase” e la coppia sexy svalvolata formata da Lily James&Sebastian Stan di “Pam&Tommy”, comprensiva di Seth Rogen, il Verdone americano, Jodie Comer e Sandra Oh per “Killing Eve”, gli attori di “Squid Game”, Lee Jung-jae, Jong Ho-yeoh,Park Hae-soo, Oh Yoyng-soo. La comica nera Quinta Brunson, da noi sconosciuta, ha ben tre nomination nel genere commedia. E non ci sono accuse per gli Emmys non-così-neri. Fortunatamente.

simone ashley jonathan bailey bridgerton seconda stagione

Ma non ci sono né la rossa Kelly Reilly di “Yellowstone”, serie troppo cafona, né la latina Selena Gomez, che è nominata però come produttrice di “Only Murders in the Building”, serie amata dalla critica che pure vanta ben 17 nominations, né i protagonisti del cafonissimo “Bridgerton”, né la Mandy Moore di “This Is Us”, né, e qui i ragazzetti di mezzo mondo hanno protestato, la Sadie Sink che affronta il demonio assoluto nella quarta stagione di “Stranger Things”, né i suoi amici Caleb McLoughlin, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, colonne della serie, né Winona Ryder, malgrado la serie possa vantare ben 13 nominations.

dopesick dichiarazione di dipendenza 2

E neanche Cillian Murphy, il protagonista di “Peaky Blinders”. Ora. E’ vero che si producono qualcosa come 500 serie all’anno, e la maggior parte non è che siano proprio dei capolavori, ma è vero pure che ogni nazione alla fine ha un gusto diverso. Magari “Euphoria” e “Stranger Things” piacciono a tutti, ma “Ted Lasso” e “The White Lotus” da noi non sfondano. E nemmeno “Dopesick”.

moon knight 7

L’altra vera novità è che tra le nominate ci sono solo serie in streaming, cioè legate alle piattaforme, a parte “Abbott Elementary” che viene dalla ABC e viene distribuita da noi da Disney+. Come se vi dicessi, cosa che potrebbe essere possibile in un futuro neanche troppo lontano, che la Rai e Mediaset non producono più serie che piacciono ai giurati. Le serie Marvel-Disney, “Loki”, "Moon Knight", ricevono 23 nominations, ma solo per meriti tecnici, non certo per gli attori. Nulla per Oscar Isaac, malgrado Moonknight abbia 8 nominations, e nulla per Tom Hiddleston.

