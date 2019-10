ENRICA, HO QUALCOSA DA DIRTI – NANNI DELBECCHI SUL RITORNO DELLA BONACCORTI: "SKY HA POMPATO LA SUA RUBRICA IN ONDA SU TV8, UNA RIEDIZIONE LOW COST DI 'C'È POSTA PER TE', LA SCUOLA DE FILIPPI CORRETTA CON UN PO' DI D'URSO NELLA SPERANZA DI ALZARE GLI ASCOLTI (PERFINO LE DRAG QUEEN A INSIDIARE PLATINETTE). CARA PAY-TV, ABBIAMO QUALCOSA DA DIRTI; CON 'X FACTOR' AVEVI IPOTIZZATO UN' IDEA DI INTRATTENIMENTO ALTERNATIVO. MA ORA PERCHÉ PAGARE L' ABBONAMENTO?" - FOTO BOMBA

enrica bonaccorti

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Ho qualcosa da dirti, ma a volte sarebbe meglio tacere. Il programma di Enrica Bonaccorti è interessante non per la sua pochezza, ma come prova della triste deriva del sistema televisivo. Sky ha pompato la rubrica in onda su Tv8 come "il grande ritorno della Bonaccorti", e c' è del vero.

antonella elia enrica bonaccorti foto di bacco

Bonaccorti ha un grande avvenire alle spalle, emerge in Rai con il rotocalco Italia sera in coppia con Mino Damato, poi segue il pifferaio di Arcore, si ritrova a Non è la Rai barattando Damato con Antonella Elia, studia da Raffaella, ma non riesce a laurearsi. Di recente si era riconvertita in opinionista a gettone, quelli che dispensano pareri alla spina sui grandi temi del Paese, dal moijto di Salvini alle corna di Giulia Di Lellis. Ed ecco "il grande ritorno"; chi non ha trovato il modo di parlare con una persona cara con il cuore in mano trova il coraggio di farlo nella finta caffetteria di Enrica. Sul coraggio, niente da dire.

enrica bonaccorti foto di bacco

Sul resto Ho qualcosa da dirti è una riedizione low cost di C' è posta per te, stesso show delle anime semplici o dei morti di fama in bellavista, la scuola De Filippi corretta con un po' di D' Urso nella speranza di alzare gli ascolti (perfino le Drag Queen a insidiare Platinette). Cara pay-tv, abbiamo qualcosa da dirti; con X Factor avevi ipotizzato un' idea di intrattenimento alternativo, avevi perfino provato a far fare il piccolo Letterman a Cattelan (e mal te ne incolse). Ma ora perché pagare l' abbonamento? Oggi la tua Temptation Island si chiama Cologno Monzese.

ho qualcosa da dirti 6 ho qualcosa da dirti 2 ho qualcosa da dirti 1 enrica bonaccorti maria grazia cucinotta foto di bacco ho qualcosa da dirti 4 ENRICO BONACCORTI E IL CRUCIVERBONE ho qualcosa da dirti 3 enrica bonaccorti 4 ho qualcosa da dirti 7