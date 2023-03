Ivan Rota per Dagospia

“Avete rotto i coglioni ! Non avete altro da scrivere?! Scusate il linguaggio, ma non è la prima volta, quando si passa il limite purtroppo scattano inevitabili anche le denunce“. Enrico Papi è sbottato su Twitter contro i soliti cretini che lo danno per morto, e non è la prima volta. “Addio a Papi. Non c’è più nulla da fare per lui”, scrivono. Fortunatamente lo vedremo tra poco come opinionista all’ Isola dei Famosi a fianco di Vladimir Luxuria.

Piero Chiambretti rivendica la scelta del suo programma La Tv dei 100 e Uno: ”Sparisco nel nulla, lascio tutta la televisione a chi la sa fare e al pubblico che vuole altre proposte. Se tornerò, lo farò con questo programma. Non lascio la tv, molto più semplicemente aspetto un’eventuale conferma di questo esperimento o un’idea che attualmente nemmeno cerco. Ho fatto una trasmissione che ritengo buona, se interessa si rifà, se non ci riesco sono comunque felicissimo di averla fatta . LaTv dei 100 e uno mi ha cambiato la pelle.”

La querelle del leone. In tanti anni mai c’è stato tanto clamore intorno al premio Leone d’Oro, ma ora ci ha pensato Alba Parietti (devono ringraziarla gli organizzatori dell’ Albo Leone d’Oro). La conduttrice, che vedremo tra poco su Rai Due con Non sono una Signora, ieri ripeteva a tutti che il premio non ha niente a che fare con quello della Biennale ovvero il Leone d’Oro alla Carriera che sarà consegnato come di consueto a settembre dalla Biennale di Venezia alla regista Liliana Cavani e all’attore Tony Leung Chiu-wai.

Inoltre, Pariettona , che ieri era molto arrabbiata con chi esprimeva dubbi sul premio (ha invitato anche un’internauta a prendere del Malox), ripeteva che é stato consegnato a grandi personalità come Riccardo Cocciante e Giovanni Malagò. Una domanda sorge spontanea: ma perché non dare un nome diverso al premio? Tipo La Tigre d’Oro? Un po’ più di correttezza servirebbe. Comunque quando arriva Alba, almeno si parla.

Da sette anni Angelina Jolie e Brad Pitt si sono lasciati: all’ex ragazzo di Thelma e Louise sono state attribuite numerose conquiste, ultima la designer di gioielli Ines de Ramon. Sulla Jolie, invece, solo voci di flirt, quasi sicuramente inventati, con The Weeknd e Paul Mescal. Ora pare si arrivato il vero amore. Un meccanico? Un muratore? No: si tratta del miliardario ambientalista David Mayer de Rothschild. L'attrice e l'attivista, che fa parte di una delle famiglie più ricche d'Inghilterra, sono stati fotografati all’uscita del ristorante Nobu di Malibù dopo un pranzo lungo tre ore.

Come si sa, Giacomo Urtis, a Francesca Fagnani a Belve, ha rivelato il suo amore con Fabrizio Corona che ha così replicato: “La prima volta l’ho visto vestito da uomo, anzi era fidanzato con una ragazza. Lui e la fidanzata erano esattamente come Fedez e la Ferragni. Ma che male c’è? Devo andare nello specifico di ciò che ho fatto con Giacomo Urtis? Fammi la domanda specifica! Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Gli assaggi io li ho dati a chiunque in passato.”

Per completare l’opera dice a Peppe Iodice: “Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista. Devo dirti le storie che ho avuto con gli uomini? Allora, Stefano De Martino… sto scherzando. Poi con l’altro comico napoletano, Izzo. Dai Biagio è un po’…”. Abbiamo un nuovo Rosa Chemical.

A Pomeriggio Cinque, ospiti di Barbara D’Urso, Guendalina Tavassi e Patrizia Groppelli. L’ex gieffina ha detto di essere stata cacciata da un hotel per famiglie a causa delle sue dichiarazioni intime alle Iene. Groppelli:”Ti hanno invitato loro per andare a sponsorizzare e se poi ci ripensano possono farlo. C’è tanta gente che si merita più di te di andare gratis in questi alberghi. Essere influencer significa anche dare il buon esempio.”

Replica della Tavassi:”E io che cattivo esempio ho dato? Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo.” Ecco cosa ha risposto la queen degli opinionisti, rivolgendosi alla D’Urso: “Ti rendi conto cosa ha detto quella? Dice che non merito di stare su questa sedia. Non sono una raccomandata, lei è come il fratello (il gieffino Edoardo Tavassi), due bulletti.”

