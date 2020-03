18 mar 2020 16:06

ENRICO PAPI RISPONDE NEL MIGLIORE DEI MODI ALLE RIVELAZIONI DELLO SVALOLATO VALERIO PINO, EX BALLERINO DI ''SARABANDA'': ''SONO LUSINGATO PER LA SUA ATTRAZIONE NEI MIEI CONFRONTI. POTEVA DIRMELO PRIMA, ORMAI È TARDI! SCHERZI A PARTE, QUESTO TEMA NON MI RECA NESSUN DISAGIO. CHIUNQUE DI NOI PUÒ INNAMORARSI DI UN UOMO COME DI UNA DONNA E VIVERE UNA STORIA D’AMORE CON LA STESSA INTENSITÀ E PASSIONE. IO HO TROVATO LA MIA FELICITÀ NEL MATRIMONIO, NELLA MIA FAMIGLIA E I FIGLI. MA CREDO CHE…''