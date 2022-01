ERA UN OMAGGIO ALLA TRADIZIONE VENETA? - SU INTERNET GIRA UN MEME DI LUCA ZAIA CHE DEPONE LA PROPRIA SCHEDA IN UNA DAMIGIANA DI VINO E IL “GIORNALE DI VICENZA” LA METTE IN PAGINA DANDOLA PER VERA! - LE SCUSE DEL QUOTIDIANO: “È UN ERRORE CHE NON HA GIUSTIFICAZIONI. CI SCUSIAMO CON IL PRESIDENTE, CON I LETTORI E CON L’AUTRICE DEL SERVIZIO”

Segnalo che in data odierna il Giornale di Vicenza a pagina 4 ha pubblicato una foto dell’On. Zaia che, nel votare per il PdR, depone la propria scheda in una damigiana di vino, in ossequio alle migliori tradizioni venete.

Sono seguite le pagine di scusa sul sito del Giornale.

Una foto pubblicata per errore

Nell'edizione de Il Giornale di Vicenza in edicola giovedì 27 gennaio è stato pubblicato per errore un fotomontaggio che ritrae il governatore Luca Zaia mentre esprime il suo voto per il futuro presidente della Repubblica.

È un errore che non ha giustificazioni. Ci scusiamo con il presidente del Veneto, con i lettori e con l'autrice del servizio, Roberta Labruna, che non ha alcuna responsabilità per la pubblicazione di una foto che non sarebbe mai dovuta arrivare in pagina.

