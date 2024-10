ERA SOLO UNA PRESA PER IL JULIO – ECCO UN ALTRO VECCHIO CHE NON VUOLE GODERSI LA MERITATA PENSIONE: L’81ENNE JULIO IGLESIAS SMENTISCE CHE SI RITIRERÀ DALLE SCENE. PERCHÉ, ANCORA LE CALCA? – IL CANTANTE SPAGNOLO ASSICURA CHE SARÀ LUI STESSO AD ANNUNCIARE IL SUO RITIRO: “STO LAVORANDO A UNA SERIE NETFLIX CHE CAMBIERÀ DI MOLTO LA PERCEZIONE DELLA MIA VITA…”

Julio Iglesias smentisce ritiro, 'sarò io stesso ad annunciarlo'

julio iglesias

(ANSA) - Il cantante Julio Iglesias, 81 anni, ha smentito che si ritirerà dalle scene, contrariamento a quanto annunciato da una pubblicazione, e ha assicurato che, quando lo farà, sarà lui stesso a darne notizia.

"Oggi mi sono svegliato con la falsa notizia che mi ritiro. In questi ultimi anni mi hanno ucciso varie volte, hanno detto che soffro di Alzheimer, hanno detto di tutto e oggi sono andati oltre", ha segnalato il cantante in un messaggio sui social in cui ha smentito un'informazione data da "un giornalista di non so di dove che dice di aver saputo da un amico, che non posso più cantare".

Iglesias assicura che il giorno che deciderà di ritirarsi dagli scenari lo annuncerà "personalmente, con dolore ma con dignità". Ha inoltre assicurato che sta lavorando attualmente a una serie della piattaforma di streaming Netflix che "cambierà di molto la percezione della mia vita" che ha il pubblico e conclude il post con un messaggio di "affetto" ai suoi fan.

